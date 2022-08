Ciudad Juárez, bajo fuego armado: ¿qué desató la violencia, muertes y quema de comercios?

Tras el motín en el Cereso No. 3 en Ciudad Juárez, Chihuahua, provocado por una disputa entre grupos criminales rivales, se generó el jueves una jornada de violencia en la ciudad con ataques armados a civiles e incendios en tiendas de conveniencia.

Las escenas de gente corriendo en pánico de las tiendas que ardían en llamas o tratandoarat y hombres con armas largas en camionetas fueron iguales que las que se vivieron sólo hace dos días en Jalisco y Guanajuato.

El saldo preliminar de esta jornada violenta es, hasta el momento, de 11 muertos, 12 heridos y 10 detenidos, informó el fiscal general de Chihuahua, Roberto Javier Fierro Duarte.

Foto: Reuters

Entre las víctimas hay un niño y cuatro trabajadores de la empresa Megaradio, que fueron asesinados a balazos por la noche en una plaza comercial de la Avenida Ejército Nacional y Rancho Mesteñas cuando realizaban una transmisión en vivo.

¿Quiénes están detrás del terror en Cd. Juárez?

De acuerdo con Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la violencia en la ciudad comenzó a las 13:27 horas locales con un motín en Centro de Reinserción Social (Cereso) número 3, donde el grupo criminal Los Mexicles atacó al bando rival de Los Chapos.

“Se tuvo conocimiento de una agresión en el módulo 2 de este centro penitenciario donde grupos delictivos identificados como Los Chapos fueron atacados por un grupo rival denominado Los Mexicles, generando una riña al interior de este centro penitenciario, resultado 20 internos lesionados, cuatro de ellos por proyectil de arma de fuego, el resto por golpes y contusiones, así como dos personas privadas de la libertad muertos por proyectil de arma de fuego”, precisó el funcionario en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Foto: Reuters

Las fuerzas federales junto las municipales y estatales lograron restablecer el control en el penal, pero Los Mexicles respondieron con “acciones de disturbio y agresiones contra la población civil en Ciudad Juárez”.

Las agresiones a la ciudadanía resultaron en "nueve personas fallecidas, que se suman a las dos que se suscitaron al interior del centro penitenciario", detalló, aunque hora después el fiscalía de Chihuahua, Roberto Fierro, informó que el número de las víctimas mortales subió a 11.

Foto: Reuters

Dentro de los muertos hubo un niño y cuatro trabajadores de la estación local Switch 105.9 FM, de la empresa Mega Radio, incluyendo al locutor Alan González.

Aunque se dirigió el caso al Mecanismo de Protección Periodistas del Gobierno, Mejía argumentó que el asesinato ocurrió como parte de la violencia generalizada.

"El alcalde Cruz Pérez Cuéllar nos informa que en estos momentos Ciudad Juárez está en calma, que se ha restablecido el orden público y que sigue, junto con el resto de las autoridades, la persecución a los que intervinieron en estos hechos", aseveró Mejía.

Foto: Reuters

¿Qué respondió el presidente López Obrador?

En su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó los hechos de violencia en Ciudad Juárez.

“Algo que no se había presentado y ojalá no se repita, porque se agredió a la población civil inocente, como una especie de represalia. No fue sólo el enfrentamiento entre dos grupos, sino llegó el momento en que empezaron a disparar a civiles, a gente inocente. Entonces esto es lo más lamentable de este asunto”, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina.