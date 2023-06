Guadalupe Taddei fracasa en su intento de nombrar al Secretario Ejecutivo del INE

Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), fracasó en su intento de nombrar al titular de la Secretaría Ejecutiva del árbitro electoral, pues la ex consejera Adriana Favela declinó de participar, mientras que Flavio Cienfuegos sólo recibió el voto de la presidenta, así como de los consejeros Jorge Montaño, Uuuc-kib Espadas, Norma Irene de la Cruz y Rita Bell, es decir, no reunió los ocho votos que requería para ser ratificado.

Durante la discusión del nombramiento, Taddei Zavala recibió una carta en la que Adriana Favela le informaba de su decisión: “he decidido declinar mi participación y por lo tanto le solicito se me retire de la propuesta que amablemente ha hecho de mi persona”.

Al darse a conocer la declinación de la ex consejera, los consejeros Arturo Castillo y Dania Ravel adelantaron que no apoyarían el nombramiento de Flavio Cienfuegos, pues aseguraron que el cargo tendría que ser ocupado por una mujer para garantizar el principio de alternancia de género.

En respuesta, Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el Consejo General, acusó que hubo un boicot en contra del nombramiento de Flavio Cienfuegos alegando la garantía de un principio de género.

“La propuesta que ustedes están impulsado de vetar una propuesta (de Secretario Ejecutivo) con base en que no es de un género no tiene sustento en la ley, no tiene sustento en un reglamento y es improcedente, sólo busca impedir el adecuado funcionamiento de este órgano”, dijo.

La discusión se extendió por más de tres horas y finalmente se frenó la intención de Guadalupe Taddei de colocar a su colaborador más cercano en la Secretaría Ejecutiva.