Hacer cumplir la ley, no es cuestión de cobardía o de valentía: Edgar Nieves, fiscal

"Como Fiscalía queremos reconquistar a la sociedad. Queremos cambiar la mala percepción que se tiene de que las instituciones no sirven y de que ahí solo se pierde el tiempo", dice Edgar Nieves Osornio, fiscal de Acusación y Enjuiciamiento Sur, en la Ciudad de México.

El hombre de 36 años de edad, quien se graduó de la licenciatura de Derecho en la Universidad Autónoma de Querétaro, asegura que hacer cumplir la ley no es cuestión de cobardía o de valentía, sino de integridad personal, de desempeñarse con apego a principios y valores todo el tiempo.

Puedes leer: CDMX es una máquina que nunca para; desde el aire lo vemos: Federico Peláez, Cóndores

Sociedad No hay personas malas, todas son buenas: Diego Zepeda, agente de la PDI

Para Nieves Osornio, la capital del país es una ciudad enorme, con personas de todo tipo y de todos los lugares. "Empezando por mí, soy de Querétaro y he trabajado aquí desde hace 12 años. Es una ciudad segura, habrá zonas más complicadas que otras, pero considero que la percepción de la seguridad es buena, en general", manifiesta sin dudarlo.

"El capitalino es una persona muy trabajadora, muy entregada, y día a día mueven al país. Puedes verlos desde la madrugada y hasta altas horas de la noche, ves gente trabajando. Todo lo que pasa en la capital repercute a nivel nacional", comenta con el agrado de alguien que encontró fraternidad y respaldo, recién llegado de provincia.

Edgar demostró vocación para ejercer la carrera desde la infancia. "Desde que yo estaba en la primaria, la mayoría de los maestros me decían que iba a ser abogado. Siempre me gustó esta cuestión de debatir y alzar la voz cuando veía algo indebido. Soy una persona que viene de un estrato social bajo y he visto cuestiones que motivan a procurar la justicia".

Foto: José Melton | La Prensa

"Busco el bien común social, soy una persona que desde que estudié la carrera no he perdido esa parte del romanticismo de mejorar la sociedad, y lo que todo esto implica en materia de procuración de justicia. Esta situación de no generar impunidad, lo que nos marca la constitución que es únicamente que el culpable no quede impune, proteger al inocente y que se repare de manera integral el daño", dice y lo tiene bien claro.

Actualmente, cuenta con una maestría en Juicios Orales por parte del Instituto de Profesionalización en el Sistema Penal Acusatorio y su trayectoria fue reconocida recientemente a través de un doctorado honoris causa, por parte del Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia.

Todo el tiempo tengo presente que ningún asunto es más importante que otro, pero en delitos de índole sexual, hay cuestiones que impactan

experiencia más fuerte durante el desempeño de su carrera profesional

Sociedad Para los ojos científicos de la CDMX, una evidencia de un delito es inalterable: Víctor Eduardo Garduño, perito

"Tal vez influye el que tenga una menor como hija. En un caso en el que hubo evidencia de abuso sexual hacia menores de edad, lo que se buscó fue ser eficientes. La actuación la realizamos una sola vez y de manera correcta, para no estar revictimizando a la parte afectada. Anteriormente, los atendía un MP y luego otro... terminaban por contar 10 veces lo mismo, sin que hubiera presencia de un psicólogo ni de un médico para contención. El culpable no quedó impune".

Edgar es un "alma vieja", o así lo define la gente que lo conoce bien. Escucha a Frank Sinatra, a Dean Martin y también disfruta de las baladas románticas de Luis Miguel. "A veces se piensa que porque nos dedicamos a esto, nos la pasamos viendo series de crímenes y eso, la verdad es que no, no es sano y uno se desconecta riéndose un poco; cuando veo tele busco algo que me haga reír", afirma con un gesto serio, pero intentando esbozar una sonrisa.

A Nieves Osornio le gustaría llegar a ser titular de una dependencia y ¡qué mejor si se le diera en Querétaro!, en su cuna, en su entidad de origen, pero sabe que, de momento, lo importante es ir haciendo carrera con esfuerzo y dedicación.

Foto: José Melton | La Prensa

"Yo creo que la naturaleza del ser humano es buena, si hubiera un factor de maldad pura, ya estaríamos extintos como raza humana. El ser humano es bueno y las reglas sociales han ido cambiando, el derecho va permeando a las sociedades y actualizándose, hoy en día se tuvo que legislar en materias digitales", dice Edgar, como respuesta al cuestionamiento de índole moral sobre la esencia del hombre.

"Algo que me ha quedado muy claro es que la mejor medalla es cuando se te acerca la víctima terminando una audiencia en la que se dicta un fallo condenatorio contra el culpable y te da las gracias, no tendrían ni que hacerlo, porque es nuestra función y a eso nos dedicamos".

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Cuando te dicen que gracias a tu labor lograste cambiar la percepción que tenían, que creyeron que esto no iba a llegar a nada y que era una pérdida de tiempo y el que ellos se sientan involucrados y que sepan que el valor que tuvieron para denunciar tuvo un resultado efectivo y que habrá una sanción, eso y el agradecimiento es lo mejor que te puede pasar como servidor público", concluyó.

Publicado en La Prensa