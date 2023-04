Historias de hospitales | Falta de especialistas podría robarle a Gloria la vista

Demoras de hasta cuatro meses para recibir atención especializada en el IMSS y el ISSSTE, pese a que las horas son cruciales para evitar, por ejemplo, la pérdida total de la vista, o no recibir fármacos gratuitos son algunas de las realidades presentadas en "Historias de hospitales, los otros datos", un serial de cinco testimonios que presenta El Sol de México a partir de este lunes.

La travesía para llegar con el doctor especializado, debido a la falta de seguridad social y a la pobreza, es otra realidad que se observa en los nosocomios, pero también hay casos en los que los pacientes no se rinden y consiguen avanzar con el apoyo de familiares y amigos, pese a sus condiciones de salud y la burocracia que encuentran en los pasillos de hospital.

Desde hace un mes, Gloria Díaz cuenta las horas para recibir atención médica, una operación en los ojos para impedir la ceguera total. Hasta ahora consiguió un “pase abierto” al Hospital General de Zona del IMSS, ubicado en Los Reyes, en el Estado de México, sólo que debe esperar su turno, en una lista de 350 personas que aguardan ser atendidas, porque en aquella zona no hay oftalmólogo alguno.

En los últimos tres meses ha visitado cuatro de las unidades de especialidad del IMSS al Oriente de la Ciudad de México para que le autoricen la operación de retinopatía.

“Esto está avanzando muy rápido, no he recibido ningún medicamento para detenerlo y sólo se puede frenar con cirugía de retinopatía. Hago un llamado urgente a las autoridades para que me ayuden”, dice a El Sol de México.

Desde septiembre del año pasado, Jorge Díaz Galindo Hurtado, presidente de la Asociación Nacional para la Promoción, Atención y Defensa de los Usuarios de la Seguridad Social (ANPADEUSS) comentó a OEM que las consultas de segundo y tercer nivel, es decir, de especialidad, cirugías y tratamientos tienen rezagos de hasta cuatro meses en el Estado de México.

“Sí se encuentran saturados los servicios de segundo y tercer nivel, tanto el Siglo XXI y La Raza, pero la normatividad establece que el servicio no puede demorar más de 20 días en el IMSS, y actualmente tarda hasta cuatro meses”, dijo al enfatizar que existe una carencia importante de especialistas, en particular de reumatólogos, terapeutas, dermatólogos y oftalmólogos”.

El Informe de actividades del IMSS más reciente indica que entre 2021 y 2022, se brindaron 418 mil consultas en un día, 40 mil de estas en urgencias.

El tiempo promedio de espera para una cita médica era de 20 días en el primer nivel de atención, es decir, en las clínicas familiares, pero no indica en qué periodo se llega al segundo y tercer nivel, que son los de consulta con un especialista, y menos para concretar la hospitalización.

También refiere que se realizaron tres mil operaciones quirúrgicas, pero “aún queda camino por recorrer, por superar el número de atenciones médicas que se brindaban previo a la pandemia (de Covid-19)”.

En ese mismo informe de 2022, la institución reconoce la falta de 97 mil profesionales de medicina en contacto con pacientes, 340 mil personas de enfermería y 210 mil camas censables adicionales a los recursos con los que cuenta actualmente.

Zoe Robledo, director del IMSS, dijo en la conferencia mañanera del pasado 1 de noviembre, que en el Plan de Salud para que opere el programa de Bienestar en la institución se realizaron siete diagnósticos sobre la falta de médicos especialistas, medicinas e insumos y, como ejemplo, se identificó que mientras en Tlaxcala la cobertura de especialistas es de 91 por ciento, en los hospitales de Campeche llega a 22 por ciento, es decir, ocho de cada diez pacientes no tienen acceso a un especialista.

En el mismo diagnóstico, el Instituto indica que alcanzar el nivel medio de camas que tienen los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), hace necesario instalar 16 mil adicionales.

Al presidente Andrés Manuel López Obrador sólo le quedan 17 meses para que cumpla su compromiso de que México cuente con un sistema de salud como el de Dinamarca, toda vez que su administración concluye en septiembre del próximo año.

Para Gloria, quien vive en el municipio de Ixtapaluca, cada minuto cuenta. A consecuencia de la hipertensión y la diabetes su visión se redujo al mínimo. Detrás de los anteojos oscuros para evitar el impacto de la luz únicamente ve sombras, unos destellos y manchas que hacen que le duela la cabeza, por eso dejó de trabajar hace algunos meses.

Su vista ha sido tan afectada, que Gloria sólo puede percibir sombras y destellos. / Foto: Romina Solís | El Sol de México

Ella era promotora de salchichonería en un supermercado de aquel cinturón conurbado a la Ciudad de México, por eso aún cuenta con el Seguro Social.

El tiempo pasa sin que le realicen la operación y su preocupación, además de contar con medicinas para sus padecimientos crónicos, es que venza el plazo de cobertura del seguro y después se quede sin nada.

“Recibir mi cirugía; son ambos ojos, el ojo izquierdo era el menos dañado y ahora es el más afectado. Se está oscureciendo a nivel del ojo derecho”.

¿Qué es la retinopatía severa y cuáles son sus síntomas?

El pasado 3 de enero, Gloria notó unos destellos de luz fuertes y en cuestión de minutos disminuyó notablemente su visión. Ella y su familia se espantaron ante la situación, por lo que fueron al día siguiente al Centro Médico Nacional de La Raza del IMSS, al Hospital Gaudencio González Garza, al área de urgencias y ahí la refieren como “paciente femenino de 48. Con tratamiento con nifedipino y metformina/glibenclamida, sin medicina oftalmológica y sin referencia de alergias.

“Inicia su padecimiento actual ayer, al presentar alteraciones en campo de visión en ambos ojos, ella refiere ‘hilos’ que posteriormente inicia con disminución de agudeza visual súbita, de predominio ojo derecho”.

Gloria ha recorrido varios hospitales al oriente de la CDMX en busca de uno que pueda operarla para no perder la vista. / Foto: Romina Solís | El Sol de México

“No contamos con tonómetro en urgencias” y tras practicarle una biomicroscopía en ambos ojos concluye: retinopatía diabética proliferativa severa que condiciona DRT ambos ojos”, dejó asentado en un documento el médico en turno tras la exploración física.

Como plan de atención se anotó: “alta en urgencias oftalmología, seguimiento en su UMF (Unidad Médica Familiar) y HGZ (Hospital General de Zona) correspondiente, enviar al servicio de retina por ordinario con laboratorios y valoración preoperatoria”.

Además, le solicitaron llevar un control estricto en su medicamento para hipertensión y diabetes, así como “no tallar, no planchar, no remedios caseros, no agacharse, dormir con dos almohadas. Se dan datos de alarma y recomendaciones”.

Los “datos de alarma”, al pie de la hoja, indican: “disminución aguda y progresiva de la visión, dolor intenso del ojo, visualización de luces destellantes o manchas negras, distorsión de la visión de colores, ojo muy inflamado, secreción purulenta, opacidad en córnea progresiva”.

Con ese documento regresó a su clínica, la 86, y de ahí la redirigieron, después de varias citas, al Hospital General de zona 53, ubicado en el kilómetro 17.7 de la carretera Federal México-Puebla, en Villa de la Paz, Los Reyes. El pase se lo dieron el 21 de febrero y desde entonces sigue en espera de que le digan la fecha de operación.

Se trata del lugar más cercano a su casa, a casi una hora de distancia si toma el transporte público.

Desde entonces hasta la fecha, fue a la clínica de Aragón y a una más de Ecatepec para saber si ahí le podían atender con el diagnóstico que le dieron en La Raza, pero en todos ellos la regresaron al hospital de zona. Hace dos semanas regresó al lugar.

Debo esperar mi turno, pero que la lista de espera es de 350 personas

“Este llamado es urgente para las autoridades, para la Presidencia, Conamed y el IMSS. No puede ser posible que no tengan médicos oftalmólogo para todos los pacientes que estamos en zona Oriente y tengamos que hacer una lista de espera; ojalá alguien se pueda apiadar de nosotros, atendernos y recibir la cirugía que necesito”, exclama.

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) recibió en el último año 16 mil 384 solicitudes de orientación, asesoría, quejas y peticiones para dictamen de prácticas médicas o negligencias.

De estas, sólo mil 32 se convirtieron en quejas formales atendidas y se concluyeron 166 con un dictamen o sanción. No todas las personas que tienen una queja inician ese proceso. En el caso de Gloria pide la intervención de la Conamed, pero hasta ahora no ha iniciado proceso alguno.

En el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) —un organismo que también recibe denuncias de este tipo— se reporta que el año pasado se registraron 436 quejas, de las cuales 326 fueron en contra del IMSS, 69 correspondieron al ISSSTE y siete a las unidades médicas de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Durante los cuatro años de gobierno que van de la Cuatroté se han registrado mil 907 quejas ante la CNDH, 72 por ciento en contra de los servicios del IMSS, es decir, una denuncia por día, debido a supuesta negligencia o falta de servicios en este instituto.

Gloria sigue en espera de que al hospital de Los Reyes del IMSS, al oriente de la Zona Metropolitana de la capital del país, llegue un oftalmólogo, porque su familia no cuenta con los recursos para atenderse con un médico particular. Mientras, su padecimiento avanza.

Ya comencé con signos de desprendimiento de retina en el ojo derecho