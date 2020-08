IMSS confirma seguimiento a caso de reinfección de Covid-19 en México

El Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) informó que da seguimiento a un posible caso de una residente que se habría reinfectado de Covid-19 en un plazo de cuatro meses.

El instituto indicó que como parte de sus acciones frente a la emergencia sanitaria realiza los protocolos de investigación del caso debido a que la persona no muestra la sintomatología asociada al virus SARS CoV2.

“Se han tomado muestras para investigar si es portadora asintomática, lo cual pudiera explicarse por una reinfección; se esperan resultados del Laboratorio Central de Epidemiología del IMSS para su confirmación”.

Ilustrativa. / Foto: Archivo OEM

El IMSS dio a conocer que Constantino López Macías, jefe de la Unidad de Investigación Médica en Inmunoquímica (UIMIQ) del Hospital de Especialidades del CMN Siglo XXI, comentó el caso de una residente que enfermó y se recuperó de Covid-19 hace aproximadamente cuatro meses.

“Un par de meses atrás esta residente se expuso no laboralmente a una persona enferma, por lo que no usaba equipo de protección personal, y actualmente no ha tenido sintomatología”.

La semana pasada en Wuhan se dio a conocer del caso de una persona que habría contraído de nueva cuenta el virus que provoca Covid-19, lo que podría impactar de las expectativas para generar una vacuna.