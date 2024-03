¿Te llaman para ofrecerte trabajo en Inbal? Cuidado, es un nuevo fraude y así operan

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) alertó por una nueva forma de estafa que ofrece supuestas plazas para trabajar dentro del organismo cultural a cambio de una fuerte suma de dinero.

En redes sociales circularon varias historias de personas a las que les ofrecieron una plaza con un sueldo de 40 mil pesos a cambio de pagar nueve mil pesos, que supuestamente corresponen a una cuota para el Sindicato del INBAL.

Una de las personas a las que intentaron engañar, relató desde su cuenta de X que la estafa surgió de una recomendación real de trabajo, pero la persona que la contactó posteriormente, fue la que le pidió el recurso.

"En la llamada la supuesta directora me ofrecía un puestazo, prestaciones, sueldo de +40 mil pesos, total, todo lo que un recién egresado joven quiere", relató.

La joven también mencionó que en la llamada, la persona que intentó estafarla siempre se mostró insistente en que le urgía ocupar la vacante que le estaba ofreciendo y que incluso le dió varios datos personales para hacer más confiable la supuesta oferta laboral.

CASI CAIGO EN UNA ESTAFA: Les explico cómo fue para que no caigan si están en búsqueda de trabajo. Me marcaron del "INBA" para ofrecerme el trabajo de mis sueños. Yo nunca contesto números ajenos pero me marcaron dos veces y luego:

"Me dieron tantos datos míos que parecía real. Luego me dijeron que iba a cerrar la plataforma de la convocatoria, y que para que me dieran de alta necesitaban que yo diera el 20% de una cuota al Sindicato del INBA, o sea 9,000 varos", dijo.

Por último, la persona que relató su experiencia mencionó que al darse cuenta de la estafa, y argumentar que no tenía el dinero que le pedían, la supuesta directora que le ofrecía la vacante la bloqueó y amenazó con boletinarla para que no pudiera ocupar cargos dentro de una dependencia.

Por este motivo, el Inbal alertó por medio de sus redes sociales sobre el fraude, e instó a denunciar los casos ante las autoridades