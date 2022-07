Industria y hoteles no padecen la crisis de agua en NL

MONTERREY. “Tenemos una cisterna, no hay problemas de agua, también en las sucursales existen para que no falte”, explica una empleada del Sanborns del centro de Monterrey que vive una realidad distinta a la de la mayoría de los regiomontanos que no tienen agua para beber o ir al baño.

El propietario de una zapatería que prefiere no dar su nombre, pero que es conocido en el Paseo Morelos, explicó a El Sol de México que las afectaciones por falta de agua son menores en el centro de la capital de Nuevo León. “Si tenemos agua, no hay problema, además recuerda que en el centro de la ciudad hay corrientes subterráneas que están en las redes por lo que el abasto no se afecta, y con los recortes tenemos los tinacos”, explica.

Negocios como las tiendas de conveniencia también operan con normalidad pese a la falta de agua. Rosa Isela y Gerardo, quienes operan uno de estos negocios en la Colonia Roma, dicen que no han tenido problemas gracias a que tienen un tinaco, y aunque aceptan que se acaba y que se tarda en llegar por la red, eso es “nada del otro mundo”.

Señalan que tienen conocimiento de que a algunos compañeros que laboran en ese tipo de tiendas se les recomienda vayan al baño a su casa, aunque esto no es muy común y se da en negocios ubicados en colonias de la periferia o en municipios alejados.

También los trabajadores y huéspedes de hoteles clase gran turismo, de cuatro y cinco estrellas, como el Ancira o el Royalty, viven ajenos a la realidad que padecen los habitantes de Monterrey.

“Hay unas enormes cisternas desde hace tiempo, no hay mayores problemas”, dice Jaime, un mesero de un céntrico hotel, mientras el periodista Víctor, quien habita desde hace cinco años en el legendario Ancira, no tiene problemas ni reclamos, “recuerde que aquí en el centro de la ciudad ha pozos, y esos dan servicio”, remata el mesero.

Sin embargo, los empresarios hoteleros están preocupados por la crisis del agua por lo que invitan a los huéspedes a cuidar el líquido.

El gobierno reparte agua en pipas. Foto: Luis Sandoval | El Sol de La Laguna

“Seguimos viendo cómo seguir con el ahorro de agua, pedimos ayuda a los huéspedes, que nos permitan lavar cada tercer día que están aquí, el lavado de nuestros blancos, hacerlo con cargas óptimas”, dijo Jesús Nader Marcos, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Nuevo León.

Añadió que ningún hotel ha detenido su operación,pero algunos empresarios hoteleros han contratado pipas y trabajan con utensilios desechables.

Se hace todo lo que está en nuestras manos para ahorrar al máximo el agua, y seguir con nuestras operaciones

El líder empresarial dijo que en caso de necesidad, gestiona con la Secretaría de Turismo la posibilidad de conseguir pipas para llenar sus cisternas cuando los alcance la crisis, mientras tanto, los paseantes viven una realidad ajena.

No hay bronca, si hay agua, pareciera que no hay ese problema afirma un grupo de huéspedes del hotel Royalty.

Tampoco la industria manufacturera sabe de la crisis, o al menos es así para los empleados que van a sus centros laborales en sus camiones de personal; afirman que han sido pocos los inconvenientes cuando se reduce la presión, pero al entrar en operación las cisternas, los baños funcionan bien. “imagínate sin agua, el caga… y el mugrero”, agrega Alberto vecino de la colonia Constituyentes de Querétaro, quien va al turno vespertino en una planta manufacturera.

Por su parte, las cúpulas empresariales señalan que están comprometidas en la solución del problema del agua con la entrega de excedentes que no utilizan de pozos.

La Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León (Caintra) destacó las acciones que han realizado sus agremiados para apoyar al estado. “En total, se han detonado las acciones que consolidan más de 20 millones de metros cúbicos anuales. Es decir, los industriales de Nuevo León, estaremos aportando uno de cada cinco litros del agua faltante en el estado en estos momentos complejos”.

Javier Arteaga, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Nuevo León (Canaco) considera que el problema podría prolongarse todo el mes de julio, pero esperan que se normalice la situación en los meses de agosto y septiembre, cuando llegue la temporada de lluvias.

Sobre la falta de agua embotellada en los comercios de Monterrey, señaló que de momento ha sido imposible cubrir la demanda. “La venta del vital líquido se ha duplicado en relación con las ventas del mes de mayo, provocando que las plantas productoras estén trabajando las 24 horas a toda su capacidad y, pese a ello, no han alcanzado a surtir la demanda que existe”, explica.

En tiendas de autoservicio hay escasez de agua embotellada. Foto: Luis Sandoval | El Sol de La Laguna

El dirigente de los comerciantes se mostró en contra de la propuesta de diputados locales de llamar a la población a no pagar los recibos del agua, pues ello debilita las finanzas de la empresa estatal y su funcionamiento en estos momentos críticos. Empresas y ciudadanos debemos pagar, asevera.

Hace un llamado a favorecer un clima de diálogo y negociación entre los poderes

A su vez, la empresa Ternium informó que desde abril pasado cedió el uso de tres pozos de agua que tienen concesionados, además de enviar agua tratada para el riego de jardines del Parque Fundidora. Esta firma fue una de las señaladas en la conferencia mañanera del presidente López Obrados por concentrar concesiones de agua en Nuevo León.

El presidente ejecutivo de la siderúrgica, César Jiménez Flores, recordó que fueron los primeros en ceder agua y se entregan 150 litros por segundo de sus pozos.

Por lo que respecta a la empresa cervecera Heineken, estableció el compromiso de aportar 700 litros por segundo de sus pozos, informó el director de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán.

La empresa inició el 24 de junio la perforación de un pozo en el parque ecológico La Huasteca, como parte del compromiso de apoyar y solucionar el problema.

“La industria está profundamente preocupada y comprometida con esta crisis del agua y en esta dimensión de consumo, no hay que olvidar que la industria representa apenas el cuatro por ciento del consumo del agua en el estado”, manifestó Guillermo Dillon, director de la Caintra, quien reiteró que la industria cedió temporalmente más de 25 pozos y apoya a la empresa Agua y Drenaje de Monterrey en la rehabilitación de pozos en desuso.

Ellos esperan que esos pozos estén listos a finales del año o principios del próximo, un equivalente a 20 millones de metros cúbicos anuales, lo que reducirá en aproximadamente un 20 por ciento el déficit en la Ciudad.