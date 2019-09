Inicia carrera para sucesión en la UNAM

En medio de los festejos por sus 90 años de autonomía, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) comienza el proceso para elegir al encargado de Rectoría para el periodo 2019-2023, donde Enrique Graue Wiechers buscará reelegirse, ya que sus estatutos se lo permiten.

De acuerdo con el artículo 30 del Estatuto General de la UNAM el Rector será “el jefe nato de la Universidad, su representante legal y presidente del Consejo Universitario, durará en su encargo cuatro años y podrá ser reelecto una vez”, por lo que podrá durar como máximo ocho años al frente de la máxima casa de estudios.

El pasado 17 de noviembre de 2015, Enrique Graue tomó protesta como Rector frente al Consejo Universitario, del Patronato Universitario e integrantes de la Junta de Gobierno, donde se comprometió a hacer de la UNAM la mejor universidad para evitar incertidumbres en el país.

Consultado al respecto del proceso de elección interna, Graue Wiechers ha dicho que será respetuoso de la elección que organice la Junta y que no emitirá su postura hasta que no sea publicada la convocatoria; sin embargo, éste no rechazó su posible candidatura.

Para su posible reelección, será la Junta de Gobierno, integrada por 15 miembros, la que se encargue de elaborar el proceso de elección interna, a través de la convocatoria que habrá de emitirse esta semana.

Luego de que sea publicada todos los interesados podrán inscribirse en el proceso de elección interna. La Junta también realizará una consulta a los miembros de la comunidad universitaria para que postulen a más candidatos.

Los 15 miembros de la Junta de Gobierno elegirán de entre los que se candidatearon y los que fueron reconocidos por la comunidad auriazul a los que serán los candidatos oficiales, y quienes tendrán que comparecer ante esta Junta.

En su comparecencia los candidatos oficiales presentarán su proyecto de dirección para dar pie a la deliberación, donde los 15 miembros de la Junta votarán en secreto, las rondas que sean necesarias, en tanto un candidato obtenga 10 de los 15 votos posibles para ocupar el cargo de rector de la UNAM para los próximos cuatro años.

De acuerdo con los estatutos de la UNAM, los candidatos deberán ser mexicanos por nacimiento, tener entre 35 años y 70 años; poseer un grado universitario superior al de bachiller; tener cuando menos 10 años de servicios docentes o de investigación en la universidad con una trayectoria destacada y honorable.

¿QUIÉNES ELEGIRÁN AL PRÓXIMO RECTOR?

Son 15 los responsables de elegir al próximo rector o en su caso de reelegir al actual, estos son designados por el Consejo Universitario y cuentan no sólo con la facultad de nombrar al rector sino también a los directores de facultades, escuelas e institutos de la UNAM.

Entre ellos se encuentran: Juan Alberto Adam Siade, exdirector de la Facultad de la Facultad de Contaduría y Administración; Eduardo Bárzana García, exsecretario general de la UNAM de 2011 a 2015 con José Narro, los recién designados Ana Rosa Barahona Echeverría, Jorge Cadena Roa y Rocío Jáuregui Renaud; Francisco Xavier Soberón Mainero, quien ha permanecido en la Junta desde 2012; así como Patricia Elena Clark Peralta Teresita Corona Vázquez, Javier Garcíadiego Dantan, Rafael Lira Saade, José de Jesús Orozco, Vicente Quirarte Castañeda, Jaime Humberto Urrutia Fucugauchi, Gina Zabludovsky Kuper; y Óscar de Buen Richkaraday.