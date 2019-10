Inician en Santa Lucía los trabajos de obra del aeropuerto

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) presentó las primeras imágenes de la Base Aérea Militar Santa Lucía, en donde se realiza la construcción del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles.

A través de un video publicado en redes sociales, se observa maquinaria pesada de la Sedena, además de camiones de volteo movilizando toneladas de arena, así como, excavadoras, camiones y personal de la construcción que laboran en la zona.

El pasado 17 de octubre, en el banderazo inicial de la obra, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su administración transparentará los trabajos de construcción por considerar que se trata de una obra de seguridad nacional.

"Se va a difundir toda la información sobre la construcción del aeropuerto, transparencia completa, no ocultar absolutamente nada. De modo que todos los ciudadanos le van a dar seguimiento a esta obra", aseguró.

La fecha tentativa para la inauguración del aeropuerto en Santa Lucía es el 21 de marzo de 2022.

Habitantes de los 12 pueblos originarios de Tecámac, Estado de México, se congregaron frente la Base Aérea Militar de Santa Lucía para manifestar su inconformidad con la construcción del aeropuerto. "¡Queremos escuelas, queremos trabajo, queremos hospitales, no queremos militares!", "¡El agua es vida, el agua se defiende!", "¡Agua sí, aviones no!", "¡Cerros sí, aviones no!", fueron las frases que entonaron al llegar al sitio.

Los inconformes indicaron que el aeropuerto traería afectaciones para pobladores de zonas aledañas y acusaron que el Presidente López Obrador privilegia con este proyecto a la burguesía y no a la ciudadanía.