INIFED gasta 86% de presupuesto de la reforma educativa en bebederos

El Instituto Nacional de Infraestructura Educativa gastó un millón 141 mil pesos, es decir, el 86 por ciento del presupuesto para mejoras y equipamiento de las escuelas de educación básica en la construcción de 8 mil sistemas de bebederos, mismos que no fueron instalados en el ciclo escolar 2017-2018.

En la segunda y última entrega de la Cuenta Pública 2018, la Auditoría Superior de la Federación alertó que el INIFED no atendió las carencias de 29 mil 409 escuelas en condiciones de rezago físico y equipamiento, las cuales debían atenderse como parte de los Lineamientos de Operación del Programa de la Reforma Educativa 2017-2018.

Señaló que en las 8 mil escuelas donde se pretendía la instalación de bebederos, el 98.5 por ciento no tiene seguridad estructural ni condiciones óptimas de funcionamiento, el 95.4 por ciento carece de mobiliario de aula y 97.8 por ciento presenta deficiencias en los sistemas sanitarios.

“En 2017, el Gobierno Federal, mediante el Programa de la Reforma Educativa, no instaló el sistema de bebedero escolar en los 8,000 inmuebles comprometidos para ese año, por lo que 1,864.3 miles de alumnos, el 8.0% del total de alumnos existentes en educación básica en el país (23,172.4 miles de alumnos) no contó con acceso al agua potable para consumo humano; además, en dichos inmuebles se diagnosticó otro tipo de necesidades con alta prioridad de atención”, reclama el órgano fiscalizador.

De esta manera, la ASF advierte que de un detrimento de la educación en el 6.1 por ciento de los alumnos que estudian el nivel básico, debido a las duplicidades y deficiencias en el ejercicio presupuestal de la Secretaría de Educación Pública y el INIFED, quienes debían resolver las carencias de electricidad, agua potable e instalaciones hidrosanitarias dignas en 35 mil escuelas que en el 2013 estaban en situación de alto y muy alto rezago, de acuerdo al Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial.

“Los resultados de la fiscalización muestran que el diseño de los Lineamientos de Operación del Programa de la Reforma Educativa para el ciclo escolar 2017-2018 presentó deficiencias que afectaron su operación, debido a que no se establecieron criterios para diferenciar los beneficios otorgados por medio de los componentes 1 y 5, a fin de que no se dupliquen, ya que ambos se enfocaron en fines similares; no se previeron los montos máximos del costo total del programa para los componentes 4 y 5, y no se señalaron los instrumentos para ajustar su operación o decidir sobre su cancelación, como resultado de las evaluaciones al programa”, informa la ASF.

La Auditoría Superior de la Federación ya emitió 11 observaciones contra el INIFED, de las cuales cinco ya fueron solventadas y otras seis, generaron ocho recomendaciones más.