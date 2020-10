No estoy ligado al poder empresarial ni al clero católico: Juan Bosco Abascal

Juan Bosco Abascal Carranza señala que no tiene nexos ni con el Frente Nacional Anti-AMLO (Frenaaa) y mucho menos con el clero católico. Esto en respuesta a la nota “Frenaaa ve en aborto agenda de comunistas", publicada por El Sol de México el pasado miércoles 14 de octubre de 2020.

A través de una carta, el empresario pidió un derecho de réplica para aclarar: “Yo no estoy ligado al poder empresarial en modo alguno, y mucho menos estoy ligado al clero católico, con el cual sostengo diferencias de actitud y estrategia muy profundas, y hasta la fecha irreconciliables, porque el alto clero mexicano ha callado, cobardemente, ante el incontenible avance de la Ideología de Género, el aborto, y asuntos similares”.

Indica que fue expulsado de Frenaaa hace cuatro meses. “Yo no tengo la culpa de que la página de Frenaaa no esté actualizada. Si parece ahí mi nombre, es un error grave, porque a mí me expulsó de Frenaaa el mismo Gilberto Lozano, hace al menos cuatro meses”.

Señala además, que está en absoluto desacuerdo con el objetivo de Frenaaa de lograr la dimisión del presidente Andrés Manuel López Obrador, “porque esa no es la solución para libertar a México de la tiránica influencia hegemónica –comunista– del Foro de Sao Paulo: al caer MALO (así le llama al Presidente), quedarían otros personajes de peor perfil que López Obrador: Olga Sánchez Cordero o Marcelo Ebrard”.

Agrega que sus “hondas diferencias” y ruptura final con la cúpula de Frenaaa, “nace precisamente de que esa organización no considera prioritario, en su actual agenda, ser antiaborto, anti LGBT y antifeministas”. Por ello, considera que aunque estos asuntos estén en la página web del Frente, en la práctica no son prioritarios para sus líderes.

Abascal Carranza señala que no quiere ser visto ni percibido como simpatizante de la estrategia de Frenaaa para “echar a López como objetivo único”, por nueve razones.

Primero, “la solución para evitar la implantación de los planes del Foro de Sao Paulo, no consiste en ‘echar a López’, sino barrer a Morena en las elecciones del 2021 y 2024. Y evitar el regreso del PRIANRD”.

Segundo, “desde que comenzaron las marchas en autos, pronostiqué que López Obrador no se iría de ese modo”.

Tercero, “al no ser Frenaaa una organización de ADN católico, nada tengo que hacer ahí”.

Cuarto, “tampoco estoy de acuerdo con la toma u obstrucción del paso a oficinas gubernamentales”.

Quinto, Gilberto Lozano “carece de visión de largo plazo ya que, una vez despierto el pueblo, ¿hacia dónde va a dirigir sus pasos, sostener su mirada, y cómo va a elaborar y a seguir un proyecto de nación, como el que sí hizo Iturbide en su tiempo? Eso está por plantearse y hacerse”.

Sexto, “advierto, de una vez, que somos varios líderes católicos de alto espectro mediático en redes sociales, que vamos a tomar el liderazgo de los millones de mexicanos, de cara a las elecciones”.

Séptimo, los miembros de Frenaaa “esperan y necesitan imperiosamente un proyecto viable para liberar a México de ese régimen castro-chavista-comunista que se está implantando en México a pasos acelerados”.

Octavo, “si ese proyecto no corresponde plena y coherentemente a la religión católica… está destinado a fracasar”.

Y como último motivo, Juan Bosco considera que “ser católico apostólico –coherente y militante–, no implica aceptar un falso y relajado ecumenismo, en el cual ‘quepan todas las religiones’ –porque sólo existe una religión verdadera–; y tampoco implica una actitud de rechazo a las personas no católicas que sean de evidente buena fe y buena voluntad”.

Salvo el hecho de que ya no pertenece a este movimiento, el resto del reportaje que replica el empresario no pierde validez al estar basado en las propias páginas oficiales del Frente, y hasta ahora dicho movimiento no ha desmentido nada de lo escrito en la nota acerca de sus postulados y agenda.