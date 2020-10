"¡Imagínate!", padre Aguilar niega ser simpatizante de FRENAAA tras dichos de AMLO

Luego de que el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador acusó que un sacerdote es simpatizante del Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAAA), el padre José de Jesús Aguilar se deslindó de los dichos y aseguró que alguien le dio información tergiversada.

"No creo que el presidente haya visto mi Twitter, no creo que sea mi seguidor ni nada, alguien le dio la información tergiversada y claro pensó que era información correcta".

Es el padre José de Jesús Aguilar de quien el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque no dijo su nombre, comentó en la mañanera, pues indicó que vio una foto "de un sacerdote que es simpatizante de FRENAAA, que la tomó desde la torre de la Catedral".

Si vienen al centro recuerden que hay manifestaciones. Así se ve ahora el zócalo desde Catedral. pic.twitter.com/K8hQEUohT9 — Padre José de Jesús Aguilar (@PadreJosedejesu) October 3, 2020

Ante ello, el padre se deslindó y dijo que a López Obrador le llegó la información equivocada o no tiene claridad en estas cosas.

"O le llegó la información equivocada o no tiene claridad en estas cosas, porque está poniéndome como seguidor de un grupo, y me deslindó claramente", dijo el padre José de Jesús Aguilar en entrevista con El Sol de México.

"Ni siquiera tome la foto, fue un ingeniero de Catedral y como soy deán, siempre que hay algo que tiene que ver con Catedral me envía la información, y por eso subí la foto para que la gente que viene al Centro Histórico no entre porque hay manifestaciones".

- ¿Sería un privilegio si el presidente siguiera su Twitter?

"¡Imagínate! Ni siquiera quiero hacer comentarios, prefiero que se pase de largo y se acabó", dijo el padre José de Jesús Aguilar.

"Lamento la desinformación del señor presidente, como le llega la información equivocada o tiene un equipo que no le hace llegar bien la información", agregó.

- ¿Pero, usted no fue?

"Sí, de hecho está la imagen en Twitter, está clara; no menciono nada ni de FRENAAA ni si apoyo o no, simplemente como en otras ocasiones, hablo de que había una manifestación, es todo. Las interpretaciones que él –Presidente- pueda hacer ya es asunto que no me corresponden".

- ¿Hay otros religiosos que participan en FRENAAA?

"En lo absoluto. A ese tipo de afirmaciones hay que decir nombres completos".

- ¿Qué opinión tiene de las movilizaciones?

"Vivimos en un país democrático donde cada persona puede expresar sus pensamientos, sus ideas, en favor o en contra de tal o cual cosa, siempre que las haga de forma pacífica, todos tienen derecho a hacerlo. No estoy en contra ni a favor de ningún grupo, porque como sacerdote sé que hay fieles que están a favor de una u otra cosa, puedo hablar de valores, pero no puedo meterme en asuntos más allá de esto.

"Estoy a favor de que cualquier grupo, sea chico, sea grande, sea minoritario, lo que sea, manifieste su pensamiento porque vivimos en un país democrático y los gobernantes tienen que escuchar a todos los grupos", finalizó.