Ley de Amnistía es para la gente humilde: AMLO

La Ley de Amnistía es para la gente humilde, que no fue asistida, que no tuvo abogado. Es dejar en libertad a indígenas que están en las cárceles de manera injusta; mujeres, ancianos, quienes no tuvieron una defensa adecuada, que no se les asistió, no se les ayudó; y los delitos por los que son acusados no son graves, no son delitos de sangre, de violencia.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es la reinserción de personas que están detenidas y deseen incorporarse a la vida pública. Todo se está analizando, tiene que pasar desde luego por la autorización de las víctimas, se tiene que valorar el tipo de delitos y desde luego el compromiso de no volver a cometer ilícitos.

Justicia De 2016 a la fecha, detenidas más de 3 mil mujeres por narcotráfico

El Ejecutivo, en su conferencia mañanera abordó la Ley de Amnistía que el fin de semana envió al Congreso para su análisis y discusión.

Dijo que esta iniciativa en particular tiene que ver con la gente humilde que no fue asistida, que no tuvo abogados, refrendó el presidente de la República.

Igualmente, se está viendo por los procedimientos normales del desistimiento, sobre todo de quienes acusan y de las autoridades a los que consideramos presos políticos.

Por ejemplo, en el caso de los maestros que fueron a la cárcel acusados de lavado de dinero, que se demostró que fueron fabricados esos delitos, ahí se sigue otro procedimiento, ese procedimiento es más tardado, más complicado, pero se está llevando a cabo.

Lo de la iniciativa de Ley de Amnistía es para que salgan más con -vamos a decir- menos delitos y gente más humilde de las cárceles, insistió el Mandatario.