Gloria se salva de bombardeo en Tel Aviv, Israel; la tapatía viajó para celebrar su cumpleaños

La jalisciense, Gloria Jiménez Duhart, que estaba varada en Israel, logró salir y ponerse a salvo. Lo hizo una hora antes de que fuera bombardeado el Aeropuerto Ben Gurion, la ciudad de Tel Aviv, de donde despegó su vuelo. Ahora está en Estambul, Turquía.

En sus redes sociales, la tapatía dijo que logró comprar un boleto de avión, por el hecho de que viajaba sola y no en grupo como lo han pretendido otras personas que se encuentran en la línea de fuego.

"Mientras yo estaba ahí, yo tenía la sensación de que iba a pasar algo. Conforme iba oscureciendo tenía la sensación que algo iba a suceder, que otra vez nos iban a atacar. Salimos puntuales, aún así me sentía con mucha tensión. El avión estaba volando muy bajito, dando muchas vueltas, yo decía 'ya por favor saquenos de aquí'. Yo llorando en el avión porque decía 'seguimos inseguros, hasta que no toque tierra no me voy a sentir segura'".

Cuando aterrizó en Estambul lo primero que hizo fue hablar con su familia. Luego se enteró del ataque al Aeropuerto y entendió lo que sentía antes de que la nave saliera de la zona de guerra.

"Me voy enterando ahorita que una hora después de que yo salí del vuelo, hubo un ataque específicamente a Tel Aviv, creo que fueron alrededor de 150 misiles aéreos, pero fue específicamente al aeropuerto. Esto me tiene muy conmovida porque yo estaba ahí, yo tenía esa sensación y porque creo que salí justo en el momento oportuno".

Luego de lo que vivió se encuentra en una situación tensa ya que cualquier ruido la alarma.

"Mi razón me dice ya no estás ahí pero una parte de mi cuerpo es como si todavía estuviera ahí entonces todavía estoy como muy tensa".

Gloria llegó a Medio Oriente en un tour para festejar su cumpleaños. El mismo día que llegó a Tel Aviv, Israel, procedente de Egipto, detonó el conflicto.

