"Mi generación pensaba que todo estaba ganado para las mujeres": Leticia Boniafaz

“Mi generación no es la de los cristales”, dijo Leticia Bonifaz Alfonzo cuando fue cuestionada si ella rompía cristales en las protestas feministas. La especialista es la primera invitada del Podcast de la Lovera, un nuevo espacio de Organización Editorial Mexicana (OEM), en el que la periodista Sara Lovera platica con mujeres que dedican su trabajo profesional a impulsar las causas feministas, comparten sus experiencias personales y cómo han combinado su vida diaria con el feminismo.

En este primer episodio, Sara Lovera platicó con Leticia Bonifaz Alfonzo, quien lleva más de tres décadas trabajando para que desde las instituciones se brinden mejores condiciones de vida a las mujeres y para erradicar el patriarcado.

La feminista explicó que las reformas a la ley, como el voto para las mujeres, no fueron suficientes para alcanzar la igualdad

“Siento que mi generación pensaba que ya todo estaba ganado para las mujeres porque había habido luchas muy importantes, sobre todo en los años 60 y 70 donde parecía que la igualdad ya estaba lista (...) y no fue así”, contó.

Originaria de Comitán de Domínguez, Chiapas, explicó cómo vivió en carne propia la discriminación laboral por ser mujer, un caso que la llevó a un lugar desde donde comenzó su camino feminista.

“Creo que me hice feminista a partir de la primera discriminación específica que sufrí por el hecho de ser mujer, un ascenso que afortunadamente no me concedieron porque me fue mucho mejor… Eso me obligó a salir y a tener claro que muchas veces, sin que lo sepamos, las mujeres desarrollamos una labor de hormiguitas, no reconocidas”.

El trabajo de Leticia Bonifaz incluyó la conmemoración de los 50 años del voto de la mujer en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la redacción de la reforma que despenalizó el aborto en la Ciudad de México.

“El proceso fue largo y fue de mucho acuerdo previo y sí, efectivamente tuvimos apoyo del PRI y del PRD de entonces, pero fue la mayoría del PRD. Las dos corrientes que había dijeron que iba para adelante con el apoyo obviamente del jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, pero la iniciativa se redactó en mi oficina”, recordó.

Leticia Bonifaz Alfonzo, quien lleva más de tres décadas trabajando para que desde las instituciones se brinden mejores condiciones de vida a las mujeres | Foto: Daniel Galeana /El Sol de México

Feminismo 24 horas

Con este proyecto, Sara Lovera quiere que la audiencia de la OEM conozcan no sólo el trabajo de las feministas, sino cómo lo viven.

“El feminismo se practica todos los días, desde que amanecemos hasta que descansamos hasta la noche”, dijo Leticia Bonifaz.

La especialista, quien en 2020 fue elegida como experta en el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité Cedaw, por sus siglas en inglés), dijo que su generación pensó que las reformas a la ley (como el voto para las mujeres) eran suficientes para alcanzar la igualdad, pero el tiempo le diría otra cosa.

“No es necesariamente cuando algo quede en ley, esa ley es una realidad. Hay que hacer mucho trabajo para que la sociedad alcance el estatus que se fijó en la norma, parece que las normas que protegen todos nuestros derechos, parece que las mujeres son sujetas de esas normas”, explicó.

Foto: Daniel Galeana /El Sol de México

Todo esto se manifiesta, comentó, en una sociedad dominada por el patriarcado, un sistema donde las mujeres son vistas como objetos sin derechos.

“El sistema patriarcal es ese conjunto de reglas no escritas, de formas de vida en donde se piensa que la mujer puede ser objeto y que un hombre puede tener el derecho de insultarla, de maltratarla, de golpearla, de disminuirla, todo. Eso es parte de un sistema patriarcal. ¿Por qué lo digo así? Porque la violencia es un fenómeno que se presenta en el mundo entero, eso significa que hay algo que sostiene esa violencia”.

Uno de los casos más emblemáticos de cómo se ha luchado para cambiar el patriarcado es el caso Campo Algodonero, en el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia contra el Estado mexicano por las muertas (mujeres asesinadas) de Juárez.

“Una serie de personas (familiares de las mujeres asesinadas) que consideraron que no se había hecho justicia en México hicieron el planteamiento primero a la Comisión y después a la Corte Interamericana. Se revisaron varios casos y se determinó que no se habían hecho correctamente las investigaciones porque, justamente, la muerte de las mujeres no es igual que la de los hombres, sobre todo cuando hay casos en donde hay saña, donde son exhibidas públicamente, donde hay violencia previa o posterior a la muerte”.

Como experta del Comité de Cedaw, Leticia Bonifaz adelantó que el organismo internacional prepara dos recomendaciones, una sobre los derechos políticos y otra sobre discriminación.

“La recomendación número 40 la está haciendo sobre participación política de las mujeres y espacios de toma de decisión con mayor y la 41 sobre estereotipos”, dijo en su plática con Sara Lovera.





