De la bandera sufragista al pañuelo verde: los símbolos que acompañan la lucha feminista

La lucha de las mujeres por sus derechos tiene una larga historia y está marcada por lágrimas, sangre y mucha rabia. Las exigencias aún no terminan, falta mucho por hacer como sociedad para lograr la igualdad entre hombres y mujeres, por lo que las movilizaciones siguen siendo un recurso para demandar un trato equitativo.

Es por eso que en las marchas vemos un abanico de símbolos que las mujeres rescatan de sus predecesoras, desde el broche que utilizó una de las icónicas sufragistas del silgo XIX, hasta los pañuelos verdes, vamos a repasar el significado de estas efigies que han caracterizado la lucha feminista y de las mujeres.

La bandera sufragista y el broche de Holloway

El movimiento sufragista surgió a mediados del siglo XIX en un Reino Unido que estaba en plena Revolución Industrial y que ideológicamente se apoyaba en el liberalismo para relegar a las mujeres a un papel secundario dentro de este proceso de creciente industrialización.

Las mujeres no podían votar y eran más propensas a sufrir violaciones de sus derechos en sus trabajos que eran muy precarios y si no tenían trabajo en alguna mina, eran desplazadas a la esfera familiar, y que por ser mujeres, se pensaba que tenían que encargarse de las labores domésticas y de cuidado.

En este sentido, Las Sufragistas, formado por mujeres obreras, nació bajo la consigna de que las mujeres debían de tener derecho al voto y tenían que tener la oportunidad de participar en la vida política, además de tener el control de su propia vida dejando de lado las ideas patriarcales que imperaban.

Uno de sus símbolos fue la bandera verde, blanco y morado, colores insignia de la lucha de las mujeres hoy en día y cada color tenía un diferente significado: el verde significa esperanza, en ese tiempo anhelaban el voto, morado que simboliza la sabiduría, lealtad y la libertad, y el blanco por la pureza.

Dicho grupo estaba encabezado por Emmeline Pankhurst, fundadora de la Unión Política Social de Mujeres (WSPU, por sus siglas en inglés) y quien solía portar un broche en su pecho que contenía los colores sufragistas. Este bello símbolo fue elaborado por su hija Sylvia, y era un recordatorio de las sufragistas que habían pasado en la cárcel de Holloway, una prisión exclusivamente para mujeres.

“We Can Do It”

Conforme avanzamos en el tiempo los símbolos y la lucha fue cambiando, cada vez se incluían más sectores y con cada batalla ganada crecían las exigencias. Muestra de ello es el símbolo de “We Can Do It” que ejemplificaba la ampliación de la lucha, no sólo por el voto, sino para mejorar las condiciones laborales.

Este cártel fue creado por Howard Miller en 1943, basándose en la imagen de Naomi Parker, una mujer obrera que trabajaba en una fábrica de remaches para aviones. Resulta curioso que la famosa imagen de “Rosie, la remachadora” surgió como propaganda bélica estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, por las cualidades que presenta Rosie, una mujer fuerte y aguerrida, las feministas le dieron la vuelta y se apropiaron de dicho símbolo.





La ola del #MeToo

Ya en la época actual, las mujeres y grupos feministas utilizan las nuevas tecnologías para denunciar los abusos que sufren en sus hogares o centros de trabajos, uno de los casos más sonados fue el #MeToo.

El movimiento MeToo se volvió internacional cuando los casos de abusos sexual de Harvey Weinstein fueron denunciados por varias de las mujeres que sufrieron sus abusos. El movimiento no se quedó en eso, ya que se convirtió en un fenómeno mundial que impulsó a mujeres de todo el mundo a contar sus historias.

Aparte del productor de Hollywood, denunciaron al director Roman Polanski, el tenor Plácido Domingo, el escritor mexicano Juan José Arreola y el literato Gabriel Matzneff, por mencionar algunos

El MeToo no gozaba de un símbolo estilizado pero las mujeres lo portaban en hojas de papel color morado donde se leía el hashtag #MeToo y #WithYou.. Gracias a este movimiento mujeres como Uma Thurman, Elena Poniatowska, Angelina Jolie y Gwyneth Paltrow pudieron sacar ese dolor y exigir justicia por lo que habían pasado en una industria cinematográfica dominada por los hombres.





Las simbología de las brujas

La figura de las brujas ha tomado otro significado al que tenía en la Edad Media y en siglos posteriores. Rituales, satanismo, depravación sexual y demás prejuicios estaban asociados a la figura de la bruja. Tal situación de censura se ha revertido y las mujeres le han dado otros valores como la sabiduría ancestral, la comunidad entre mujeres, la libertad sexual y la libertad de creencias.





El pañuelo verde

Para concluir el listado, tenemos que referirnos al que posiblemente es el símbolo más notorio de la lucha de las mujeres y feminista, el pañuelo verde.

Este pañuelo, como hemos visto, recupera el histórico color verde pero que ahora se resignifica para apoyar al aborto legal y a los derechos reprudcticvos de las mujeres.

El pañuelo verde surgió en Argentina y es usado por las mujeres amarrado en sus brazos o cuello. Cabe decir que gracias a esta lucha, diversos países en el mundo han despenalizado el derecho al aborto, países como Argetnina, Uruguay, Chile y en alguna spartes de México como la CDMX, brindan atención a las mujeres que deseen recurrir a este derecho.





Pañuelo verde. Foto: Cuartoscuro