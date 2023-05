Miguel Mancera prevé nombramientos del INAI hasta septiembre

El senador Miguel Ángel Mancera del PRD, prevé que el nombramiento de tres comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se de hasta septiembre, pues explicó que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado podría alegar que está impedida para cumplir con la sentencia de la jueza que ordenó hacer las designaciones, debido a que la Cámara Alta no está en periodo ordinario.

“Estaría hasta septiembre (el nombramiento de comisionados del INAI), en una manifestación jurídica de impedimento para poder dar cumplimiento, dado que no hay periodo ordinario”, dijo.

“Qué es lo que se podría esperar, desde el punto de vista jurídico, pues que informen que en este momento están impedidos, dado que no hay manera de sesionar, salvo que hubiese una convocatoria a periodo extraordinario. Eso es, hasta en tanto no tuviese un tipo de relación, vinculación o estuviese relacionada a la Comisión Permanente, no veo cómo podrían dar cumplimiento a ésta suspensión”, explicó en entrevista con medios de comunicación.

El senador perredista detalló que pese al amago de multas en contra de los integrantes de la Jucopo por no cumplir con el nombramiento de los comisionados del INAI, las cuales dijo son de cinco mil pesos por cada uno pero que podrían aumentar hasta 500 mil, el órgano de gobierno podría evitarlas con el argumento de impedimento para cumplir con la sentencia.

Por la tarde, el senador Germán Martínez, del Grupo Plural, dijo que la orden de la jueza tendría que vincular a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que ésta convoque a un periodo extraordinario y se pueda nombrar a los comisionados del INAI, cuyas vacantes y la omisión del Senado para nombrarlas ha provocado que el Instituto no pueda sesionar y acumule más de tres mil recursos de revisión sin resolver.