Muerte de El Chueco no sería un triunfo de la justicia, reclaman jesuitas

La Compañía de Jesús de México acusó que de confirmarse la muerte de José Noriel Portillo, “El Chueco”, presunto responsable del asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un guía turístico en Urique, Chihuahua, no representa un “triunfo de la justicia”.

Aún sin confirmar la identidad del cuerpo que fue encontrado esta mañana por elementos de seguridad en Choix, Sinaloa, la Compañía de Jesús omitió fijar una postura, sin embargo, frente a la posible ratificación, adelantó que se trataría de un fracaso de las autoridades gubernamentales.

“Desde ahora señalamos que, si se verifica que se trata de la persona implicada en el homicidio de los padres jesuitas, su aparición sin vida de ninguna manera puede considerarse como un triunfo de la justicia ni como una solución al problema estructural de la violencia de la sierra Tarahumara. Por el contrario, la ausencia de un proceso legal conforme a derecho con relación a los homicidios implicaría un fracaso del Estado mexicano frente a sus deberes básicos”, acusó en un comunicado.

Agregaron, además, que en caso de que en efecto se trate del cuerpo de José Noriel Portillo, se demostraría que no sólo no se pudo garantizar un debido proceso en el caso, sino además que no hay control por parte de las autoridades en dicha región.

Ante esto, la compañía jesuita hizo un llamado a las autoridades locales y federales a cumplir con las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la semana pasada para garantizar la seguridad en la zona.

Aún no se confirma si es el cuerpo de El Chueco

Esta mañana, trascendió la localización del cuerpo de “El Chueco” en una brecha en el municipio de Choix, Sinaloa. No obstante, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que su identidad aún no estaba confirmada.

Horas después, familiares de Portillo acudieron a la funeraria, la cual se encuentra sitiada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) , en donde habrían reconocido que en efecto se trata de él, sin embargo, las autoridades señalaron que esperarán los resultados de las pruebas de ADN para confirmar su identidad.

“El Chueco”, identificado como el presunto asesino de los sacerdotes Javier Campos Morales y César Mora Salazar, es el jefe de plaza del grupo criminal conocido como Gente Nueva, el cual es considerado como el brazo armado del cártel de Sinaloa en Chihuahua.