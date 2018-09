Ni perdón ni olvido... Víctimas de la violencia hablan

Ni perdón ni olvido, queremos justicia, coinciden víctimas de crímenes en todo el país frente a la propuesta de pacificación y reconciliación planteada por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

Los Foros Escucha, con los que quienes encabezarán la nueva administración federal han buscado acercarse a quienes han sufrido pérdidas debido a la inseguridad y violencia, han marcado el inicio de una estrategia que la mayoría de los deudos encuentra difícil de seguir.

La amnistía no puede ser para todos, dicen colectivos de búsqueda de desaparecidos en Sinaloa, Veracruz y Tamaulipas, mientras familiares de asesinados por el crimen en Chihuahua y Guerrero llaman a aplicar la ley y no buscar soluciones a medias.

Representantes de casos aislados, insertos en la espiral del crimen pero lejos de las organizaciones que han estado en el foco mediático, también buscan eco a sus demandas; padres que lamentan la muerte de un hijo o su desaparición exigen justicia de la misma forma que asociaciones emblemáticas como el Colectivo Solecito, las Rastreadoras sinaloenses o los padres de los 43.

Se han realizado cinco de 17 encuentros entre el equipo de AMLO y la sociedad agraviada, la cual ha entregado sus demandas y alzado la voz. "No me robaron una bicicleta, me quitaron a mi hijo", dijo el fundador de las autodefensas Hipólito Mora en el foro de Morelia, Michoacán.

De cara a la reunión que sostendrán con López Obrador los familiares de normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, a cuatro años de la tragedia, la aplicación de la ley, más que el perdón, es la contrapropuesta de las víctimas, todos con rostros, nombres y apellidos.

Guerrero | Padres de los 43 no perdonarán

La propuesta de pacificación no es lo que el país necesita, "mientras no haya verdad y justicia, simplemente no hay tranquilidad y no hay paz", señalaron los padres de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.

De cara a la reunión con el presidente electo el próximo 26 de septiembre, a cuatro años del trágico evento, Felipe de la Cruz, vocero del grupo, adelanta que el reclamo que se ha hecho al presidente Enrique Peña Nieto, en el sentido de esclarecer el paradero de los estudiantes, será el mismo que plantearán al nuevo gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

Además, remarca que no coinciden con la oferta de dar amnistía a los delincuentes, pues quizá, dicen, eso pueda hacerse con crímenes no graves, pero quienes desaparecieron a los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa no pueden ser amnistiados y perdonados.

"Ni siquiera sabemos qué pasó con los jóvenes. Posiblemente el discurso de Andrés Manuel López Obrador sea en el sentido de otras cuestiones: robo, crímenes en los que ya se sabe quiénes fueron los responsables".

El vocero Felipe de la Cruz finalizó diciendo: "Para nosotros mientras no haya verdad y justicia, no puede haber ni perdón ni olvido ni reconciliación".

Veracruz | “Amnistía... no en nuestro nombre”

Integrantes de colectivos de búsqueda de desaparecidos en Veracruz consideran que la propuesta de pacificación no debe aplicarse a los responsables de desapariciones, “delincuentes” a quienes no se les debe dar perdón ni olvido y señalan que esa propuesta nadie la puede hacer a nombre de las víctimas.

Carlos Saldaña, integrante del Colectivo Familias Enlace Xalapa, afirma que a los delincuentes se les debe procesar conforme a la ley y según el daño que hayan hecho. “Si fuera muy grave sería necesario que se aplicara la pena de muerte”, dice.

María Elena Gutiérrez, integrante del Colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Xalapa, asegura que los derechos humanos se encuentran plasmados en la Constitución, por lo cual no se renunciará a ellos aceptando el perdón para quienes cometen delitos. “Lo del perdón lo dejamos como tema, tal vez de nuestros secretos espirituales, donde nadie tiene por qué hablar en nuestro nombre”.

Lucía de Los Ángeles Díaz Genao, representante del Colectivo Solecito Veracruz, manifiesta en torno a la estrategia de reconciliación que primero debe haber un decremento de los índices delictivos para entonces continuar con la pacificación en el país, todo aparejado de justicia. “Ni perdón ni olvido, exigimos verdad, justicia y no repetición, no entendemos de reconciliación cuando no hemos conciliado".

Tamaulipas | “Se debe pensar en las familias”

“No estoy de acuerdo con esa postura. Creo que la ley no es quien debe otorgar el perdón, deben considerar a las familias de las víctimas, que ellos son los afectados, no le corresponde a la justicia, no le corresponde al gobierno perdonar”, dice Luis Héctor Salinas, el hijo de la activista Miriam Rodríguez, asesinada en mayo de 2017.

Sobre los castigos, afirma que dependen del tipo de delito, pero castigarlos para que quede de ejemplo para las siguientes generaciones y que no se repitan los casos, para que los niños y jóvenes no caigan en los mismos problemas de delinquir.

“Si van a escuchar a las víctimas y van a solucionar algo, sí iría a los foros, pero es un tema muy delicado que se debe tratar con pincitas, no es fácil, va a llevar tiempo, no es cualquier cosa, es un tema grave lo que estamos viviendo y tenemos que buscar la mejor solución y que coordinarnos tanto víctimas como gobierno para que se haga justicia”.





Chihuahua | “Las víctimas ya trabajamos”



Norma Esther Andrade, madre de Liliana Alejandra García, asesinada hace 17 años, crimen que permanece impune, fue recibida por el gobernador Javier Corral dos semanas después del Foro Escucha en Ciudad Juárez, donde increpó a las autoridades por la impunidad que han favorecido por años.

“Quieren que me siente a dialogar y trabajar. Nosotras las víctimas ya trabajamos, nos sentamos a analizar expediente por expediente, nos unimos para buscar a nuestras hijas en los desiertos haciendo rastreos. Ahora falta que ellos se bajen de su templete y se unan a trabajar con nosotros, que se vayan a los rastreos para que sepan lo que es trabajar codo con codo”, manifiesta Norma Andrade, quien ha sufrido amenazas, atentados y desplazamiento.

Ella siempre ha recibido desaires de las autoridades, por lo que duda del discurso de Andrés Manuel López Obrador y del gobernador.





Baja California | “Propuesta está mal enfocada”

Desde febrero de 2007, Fernando Ocegueda, presidente de Unidos por los Desaparecidos de Baja California, y su esposa han vivido en carne propia el dolor de tener a un hijo desaparecido; un grupo perteneciente al Cártel de los Arellano Félix ingresó a su domicilio y se llevaron a uno de sus hijos, Fernando Ocegueda Ruelas de 23 años, quien hasta la fecha no ha sido encontrado.

Considera que está mal enfocado el concepto del licenciado López Obrador. Lo que se debe hacer con los delincuentes, dice, “es simplemente aplicar lo que dispone la ley, sin la necesidad de inventarse otros métodos, sólo aplicarla como debe de ser, con penas altas y cadena perpetua a secuestradores, asesinos y violadores”.

Reconoce los foros del actual presidente electo buscan conectar con la gente, pero precisa que se necesita voluntad política para combatir la corrupción y la impunidad. Pero critica la forma en que se están llevando, ya que no son de acceso público.



Sinaloa | “Como madre no perdono, pido castigo”

“Como madre no perdono, porque si yo hubiera sabido que mi hijo se lo merecía, pues andaba en eso, pero no; una como madre no perdona ni olvida”, dijo Adelina Torres Durán cuyo hijo desapareció el pasado 1 de junio, casi al cumplir 24 años. Fue sustraído de la casa a la que se había mudado recientemente.

“No somos nadie para decir qué debe hacerse, pero que sí los castiguen porque ha habido casos en que los dejan libres, entonces todo lo que hacemos nosotros como madres de nada sirve. Que la ley se encargue de ellos, pero que en verdad los castiguen”.

El joven trabajaba de topógrafo en carretera para una empresa de Torreón, pero como tenía planeado casarse el 27 de junio, se había mudado a otra casa

“Lo único que sabemos es que llegaron dos carros con hombres armados, mi hijo estaba acostado con audífonos porque estaba un amigo de él y vieron cómo se lo llevaron, le tumbaron la puerta a marrazos, mi hijo nada de eso escuchó porque traía los audífonos”.

Dijo que se enteró del secuestro de su hijo por la hermana de éste, quien lo vio en el face. Fue cuando mandó a su hija a verificar con un vecino que si se trataba de su hermano.

En los tres meses que han transcurrido no se han hecho las investigaciones pertinentes, ni interrogado a testigos.

Advierte que no planea asistir a los Foros Escucha y sentenció: “Como madre, no perdono, pero pido castigo”.





