¿Por qué hay cientos de niños intoxicados en Chiapas? Lo que sabemos del caso

El pasado 7 de octubre, un llamado a los servicios de emergencia activo las alertas en la comunidad de Bochil en Chiapas. Más de un centenar de estudiantes de la escuela secundaria Juana de Asbaje se habían desmayado por una intoxicación.

Esta noticia comenzó a alertar a los padres de la comunidad que buscaban respuestas sobre como se habían intoxicado los menores, y mientras se realizaban las investigaciones, el caso se repetía hacia el sur, lo que provocó una ola de intoxicaciones masivas y que las autoridades no ofrecen aún una explicación.

Desde el 23 de septiembre suman ya 123 menores de edad que han tenido que ser hospitalizados por ingerir sustancias tóxicas dentro de los centros escolares en Chiapas.

A pesar de que el caso de la escuela Juana de Asbaje de Bochil fue el primero en tomar relevancia a nivel nacional, este fue el tercer caso de intoxicaciones en escuela en menos de un mes en Chiapas, pues se habían dado a conocer que en dos secundarias resultaron afectados alrededor de 44 estudiantes

El primer caso se registró el 23 de septiembre en la Escuela Secundaria Federal Número 1, de Tapachula, Chiapas, donde al menos 34 estudiantes resultaron con síntomas de intoxicación. En este caso, se indicó que la causa habría sido una fuga de gas en un tanque estacionario abandonado con la válvula semiabierta

En segundo caso fue en la Telesecundaria 388 Ricardo Flores Magón, en Tapachula, en donde se reportaron diez estudiantes intoxicados, de los cuales aún se desconocen las causas.

Caso Juana de Asbaje - Bochil

El caos en la región de Bochil comenzó a generarse cuando los padres fueron notificados que alumnos perdían la conciencia y que los servicios de emergencia no eran suficientes para atender a los menores.

Las primeras investigaciones arrojaron que poco más de 100 alumnos ingirieron alimentos y agua en la escuela, lo que alertó a la comunidad por algún alimento contaminado o en descomposición, sin embargo, había una teoría de que esa intoxicación era por una droga que habían consumido los estudiantes.

Padres de familia denunciaron que algunos menores se habían intoxicado con cocaína y que la droga fue diluida en el agua ante el comportamiento errático de los estudiantes, no obstante, la Fiscalía General del estado de Chiapas negó esta versión luego de realizar diversas pruebas toxicológicas a los alumnos.

“Las declaraciones apuntan a que las y los menores tomaron agua después del receso, la cual les supo amarga, y posterior a la ingesta comenzaron a presentar síntomas de intoxicación”, explicó la fiscalía.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer que fueron 57 los alumnos atendidos por la intoxicación, a lo que los padres de familia no estuvieron conformes con las cifras, pues en realidad eran más de 100 los jóvenes enfermos.

El 12 de octubre, la Fiscalía General del Estado de Chiapas dio avances en las investigaciones sobre la intoxicación de los 110 alumnos, pero no informó qué fue lo que la causó.

“Cantidad de resultados químicos hechos, 56 muestras, resultados negativos a drogas 50, positivos a benzodiacepina seis, esto posiblemente por los tratamientos que han recibido los adolescentes en los hospitales”, indicó Olaf Gómez Hernández, fiscal General de Chiapas.

Otros tres casos enriquecen extraño caso en Chiapas

A pesar de que esto activo las alertas en la Fiscalía del estado, días posteriores otros casos se dieron a conocer en Tapachula, dando como resultado intoxicaciones en tres colegios de Tapachula, otro en el Cobach 33 Polyforum de Tuxtla Gutiérrez y el registrado en Bochil.

Pese a que los estudios realizados a los alumnos intoxicados han resultado negativos a drogas, los padres de familia están inconformes y exigen nuevos exámenes.

"Lo único que recuerdo aquella tarde es que una amiga me dijo que fuéramos a comprar unas empanadas y paletas, al momento de comerla comenzó a cambiar de sabor", indicó uno de los alumnos intoxicados para el Diario del Sur.

Los alumnos han mostrado temor, angustia y desconfianza por los incidentes ocurridos en su centro escolar y pidieron a las autoridades el regreso a la normalidad.

"Tenía un sabor raro y justo cuando terminamos, como a los 5 minutos, comencé a sentirme mal con náuseas y de pronto sentí como mi cuerpo se desvanecía".

Ese día varios de sus compañeros sufrieron los mismos síntomas, todo fue un caos.

"Tengo miedo de regresar a clases porque no hay la misma confianza de ir a la escuela como antes, me gustaría que todo volviera a la normalidad, que ya no volvieran a suceder ese tipo de cosas al interior de la institución".

Para prevenir más casos como estos, las autoridades estatales decidieron implementar un operativo de revisión mochila para, además, buscar más indicios de como se originan este tipo de intoxicaciones.

Hasta el momento, las autoridades atribuyen el origen de las intoxicaciones a la ingesta de alimentos y agua contaminada, así como inhalación de humo de origen desconocido, sin embargo, hasta no conocer bien las causas de estos malestares, los estudiantes se han quedado sin recibir una educación adecuada.