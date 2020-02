Analiza AMLO lanzar campaña con el machismo

Tras defender que “hay igualdad y no es un gobierno machista”, el presidente Andrés Manuel López Obrador analiza el despliegue de una campaña contra el “machismo”, similar a la que lanzaron contra el consumo de adicciones.

“Si así como se está haciendo una campaña para evitar las adicciones y el consumo de drogas en jóvenes podemos llevar a cabo una campaña de concientización en contra del machismo, claro que sí. Nosotros estamos a favor de las mujeres, no somos machistas, venimos de un movimiento de izquierdas, aunque no los guste y ofrezco disculpas por anticipado, ¿saben dónde está el machismo? ¿Quiénes son los machistas? ¿Quiénes son los que discriminas? Los conservadores”, reclamó durante la conferencia mañanera.

Acuso a sus opositores de colarse en un movimiento legítimo como el feminismo, por lo que les exigió que dejen de ejercer el oportunismo y tomen la bandera de su propio movimiento.

“Si tienen problemas con nosotros, que no se disfracen de feministas porque eso es hasta inmoral. ¿Por qué meterse en un movimiento legítimo a agarrar bandera nada más porque están en contra de nosotros? Que ellos levanten su movimiento, como ha actuado la reacción en la historia de México Nosotros estamos a favor de las mujeres, no somos machistas, venimos de un movimiento de izquierdas, aunque no los guste y ofrezco disculpas por anticipado”, insistió.

Por otro lado, aseguró que la mitad de los miembros de su gabinete son mujeres, así como los beneficiarios de los programas de la Secretaría del Bienestar, como en las becas para estudiantes con el 50.8% y el 53.7% de las pensiones para el Adulto Mayor.

Reiteró que lo más importante es atender las causas, a la vez que reconoció que el feminicidio de Fátima se esclareció gracias que la tía de uno de los asesinos, hizo conciencia y decidió apoyar en la investigación.

“Lo del lamentable caso de la niña que pierde la vida, yo estoy seguro que la señora que ayudó al esclarecimiento de este lamentable hecho, la niña Fátima, su tía de uno de los implicados es una mujer consciente que quiere ayudar, que incluso no se le reconoció, pero fue una contribución muy importante; y así mucha gente que quiere ayudar, que quiere contribuir”, comentó.