Confirma AMLO que permitirá desembarque de crucero en Cozumel

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que se permitirá el desembarque de los pasajeros que viajan en el crucero proveniente de Jamaica, donde se advierte de un posible caso de contagio Coronavirus Covid 19.

El primer mandatario aseveró que no van actuar con discriminación ni deshumanización con los turistas extranjeros, y por ende, México mantendrá abiertos todos sus puertos y aeropuertos.

Los pasajeros serán sometidos a un protocolo de inspección para descartar casos de contagio y quienes den positivo, serán atendidos en las instituciones de salud.

“Nosotros dimos instrucciones para que haya una inspección y se les permita arribar y entrar. Nosotros no podemos actuar con discriminación, se van a cumplir con las normas sanitarias. Nosotros no podemos cerrar nuestros puertos ni nuestros aeropuertos, pero no podemos actuar de una forma aislada con quienes transitan por México”, manifestó durante la conferencia mañanera.





El primer mandatario aseguró que México está preparado y en el caso de que se confirmaran casos, tienen la capacidad y atenderán a los infectados.

“Es lamentable que haya actitudes de rechazo. Imagínense, cerca de 5 mil personas en una embarcación que no pueden desembarcar ¿Por qué esas actitudes retrógradas, qué no se puede prever, qué no hay acciones preventivas, con todos los protocolos que existen?”, criticó.