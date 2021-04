Nubes de huelga amenazan a Teléfonos de México

Ante las pocas condiciones de que se presente una propuesta integral de parte de la empresa Teléfonos de México, el emplazamiento a huelga por revisión salarial se propone para el 20 de mayo.

“Esta es la historia de un conflicto largamente anunciado”, dijo en conferencia de prensa, el secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), Francisco Hernández Juárez.

“Soy escéptico, no veo decisión de la empresa de arreglo. Para darle viabilidad a la empresa buscan mutilar el Contrato Colectivo de Trabajo. Ya dijo que “…la única manera para discutir con el sindicato es nuestra propuesta…”.

La huelga es lo último que queremos aplicar. Nos tenemos que preparar para una situación complicada. Vamos a salir a la calle para pelear por nuestros derechos, recalcó.

La empresa dice que “no tiene dinero para aumentar los salarios ni tampoco quiere revisar el contrato colectivo de trabajo”.

Y recordó que cuando se privatizó la empresa, el compromiso con el gobierno federal fue de que se respetaría al STRM y la plantilla de trabajadores. También en la Ley Federal de Telecomunicaciones, se fijó este compromiso. “Pero los empresarios no saben respetar estos compromisos”, denunció Hernández Juárez.

Sobre las intenciones de Telmex de afectar su contrato colectivo de trabajo que preguntó EL SOL DE MEXICO, el líder de los telefonistas, dijo:

“Su propósito en este momento, es cerrar el acceso a la jubilación a los trabajadores de nuevo ingreso. Nos deben alrededor de 10 mil vacantes y quieren que entren sin jubilación. Y nos ofrecen generosamente, para que veamos sus buenas intenciones, que se jubilen con su Afore”.

“Y sí ya de antes no nos gustaba la nueva Ley donde el gobierno dejó de aportar su participación social, le agregó que el salario a pensionar es el promedio de sus percepciones. Esto impacta la manera de calcular la pensión y además se va a hacer en UMAS y no en salarios mínimos. No se ve muy atractivo, tener esto como alternativa”.

Y si ellos logran salirse con la suya: Quieren bajar incluso el monto de los jubilados actuales. Nos ofrecen acciones, pero conforme se hacen arreglos con ellos y avanzamos, piden más. Ya no estamos en esa tesitura.

Reveló que los empresarios de Telmex, que tienen 500 empresas, todos los contratos colectivos están diseñados de acuerdo a sus propios intereses. “Son contratos colectivos que no se negocian con un sindicato sino con un despacho laboral, con abogados laborales. Ellos arman el contrato.

Los trabajadores incluidos en esas condiciones, no tienen ninguna oportunidad de influir. Se trata de sindicatos que solo reciben instrucciones de los empresarios. Así están acostumbrados a trabajar.

Cuando llegan a comprar una nueva empresa lo primero que revisan es el contrato colectivo, ajustar las condiciones antes de comprometerse a las cuestiones laborales., dijo.

“De tal manera que el STRM se sale de todos parámetros”.

MOVILIZACIONES PRESENCIALES

Para dar a conocer a la ciudadanía su situación tienen previsto un mitin el jueves 6 de mayo en el Zócalo a las 7:00 horas durante la conferencia mañanera del Ejecutivo federal.

El miércoles 12 de mayo a las 16:30 horas, se programó otro mitin presencial ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones en la Ciudad de México y en el interior de la República frente a las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o en el centro de las ciudades.

El 14 de mayo, también a las 16:30 horas, llevaran a cabo una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo para demandar la solución integral a las tres Agendas de la Mesa Intersecretarial y de la Revisión Salarial.

Y el martes 18 de mayo otra concentración ante el Senado de la República, para demandar que el Estado recupere su rectoría en las telecomunicaciones.