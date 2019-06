Garduño se disculpa por llamar “fifís” a policías federales

El titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, se disculpó por haber llamado "fifís" a los policías federales comisionados en el sur del país que denunciaron las condiciones insalubres que trabajan.

Garduño admitió que hizo una declaración desafortunada. "Subrayo mi respeto y respaldo a la Policía Federal, así como su compromiso porque trabajen en condiciones dignas en este plan emergente para atender la migración", escribió en Twitter.

La disculpa viene horas después que el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que el funcionario lo haría sin ningún problema, pues el comisionado “es una gente buena”.

En la conferencia mañanera en Palacio Nacional, dijo que “el fifí es el junior, conservador, hipócrita, fantoche, corrupto, o sea, no la mayoría del pueblo. También dije que no se sintieran fifís quienes no lo son, son aspirantes a 'fifí', puede ser”.

La semana pasada, el recién nombrado comisionado nacional de Migración calificó como “fifís” a los policías federales que, mediante videos, fotografías y mensajes, denunciaron que trabajan en condiciones insalubres, durmiendo a la intemperie o en casas de campaña y desarmados.

Garduño Yáñez señaló que este tipo de agentes estaban acostumbrados a estar en hoteles y comer en "buffet", mientras que ahora hay otras condiciones; “es la Cuarta Transformación. Eran fifís y quieren seguir como fifís”, dijo.

Ayer, familiares y amigos de policías federales, en su mayoría mujeres, protestaron en el Zócalo de la Ciudad de México para demandar mejores condiciones laborales para los elementos comisionados al Instituto Nacional de Migración (INM).

Asimismo, exigieron que Garduño Yáñez se disculpe por sus comentarios de los policías “fifís”