Por el 19-S, siguen con daños 6 mil 142 escuelas

A 20 meses de los sismos de 2017, seis mil 142 escuelas siguen presentando algún tipo de daño reportado tras los siniestros, esto al corte de mayo, dijo Ildefonso González, director de Infraestructura Educativa del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed).

“Ya se tienen concluidos 68 por ciento de las 19 mil 194 planteles con una inversión cinco mil 676 millones de pesos, estamos en estos momentos atendiendo entre todos, gobiernos estatales, gobierno federal, aseguradoras, fundaciones y el propio Fonden, 22 por ciento de los planteles, esto equivale a cuatro mil 75 que están en proceso con una inversión del orden de 12 mil 971 millones”, dijo.

Dichos planteles se encuentran en: Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Puebla, Morenos y Ciudad de México, entidades que sufrieron los percances por los sismos de los días 7 y 19 de septiembre de 2017. En este grupo de inmuebles hay algunos que tuvieron que demolerse y reconstruirse en su totalidad.

González explicó que dichos planteles tienen diferentes niveles de daños; por ejemplo, hay cuatro mil 194 que ya están en obras para repararlos, mientras que otros dos mil siguen esperando, pero debido a que no tienen afectaciones graves no representan riesgo para la comunidad. “Nos quedan aún sin atender, y no tenemos todavía fondeados aproximadamente 10 por ciento de los 19 mil 194 planteles, es decir, son alrededor de dos mil los que tienen algún tipo de afectación que fue reportada por las autoridades estatales”, añadió González.

El director de Infraestructura Educativa comentó que los mayores avances están en las escuelas de la Ciudad de México, mientras los atrasos se registran en Oaxaca y Chiapas, esto debido a que en las entidades del sur del país el acceso a las comunidades resulta más complicado. Pero confirmó que a más tardar en diciembre del 2020 ya estén entregadas.