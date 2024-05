Premian diseño de El Sol de México: cuatro trabajos fueron galardonados con el SND

El Sol de México fue reconocido con cuatro galardones en los premios Best of News Design Creative Competition otorgados por la Society for News Desing.

El Sol de México fue uno de los dos medios en América Latina en obtener premios en la categoría de Portadas Especiales ("Rarámuris", "Imborrables", "Cumpable") y Diseño de Historia (del suplemento FinD), con lo que sumó cuatro Premios a la Excelencia, otorgados por un trabajo que va más allá de la mera competencia técnica o estética, en "entradas sobresalientes por ser atrevidas e innovadoras".

"El equipo creativo de El Sol de México busca siempre plasmar un diseño objetivo, claro y creativo. Para llegar a esos resultados de diseño editorial periodístico se busca trabajar en diferentes etapas. Comienza con una fase de investigación y planificación, donde se comprende el tema y la audiencia, se investigan tendencias y se establece un calendario de trabajo. Luego, en la etapa de conceptualización, se generan ideas para presentar la información de manera efectiva, decidiendo el formato y estilo visual. La fase de diseño final implica la creación de una maqueta o boceto teniendo en cuenta aspectos como tipografía, diagramación y uso de imágenes. Mientras tanto, se desarrolla el contenido involucrando a periodistas, diseñadores e ilustradores", detalla Israel Romero, coordinador de diseño editoral.

La retroalimentación es clave para definir el diseño y el contenido, solicitando opiniones internas para garantizar la calidad del producto finalIsrael Romero

La SND reconoce año con año a lo mejor del diseño editorial para medios, impresos y digitales, teniendo en cuenta la calidad de su narrativa gráfica y de diseño.

Durante la 45.ª edición del concurso, la SND invitó a 27 jueces de todo el mundo a revisar más de 3 mil entradas en 11 categorías durante cuatro días de evaluación.

Los ganadores fuerón seleccionados por 44 periodistas visuales que se reunieron en Minneapolis, Estados Unidos, para evaluar los mejores trabajos publicados en 2023. Más de 35 organizaciones de todo el mundo estuvieron representadas en la composición del panel de jueces.

La competencia se llevó a cabo del 8 al 10 de mayo de 2024, organizada por el medio Star Tribune en Minneapolis. El concurso creativo Best of News Design honra la excelencia en la narración visual, diseño y periodismo producido en 2023. Los ganadores fueron anunciados en vivo durante la competencia.