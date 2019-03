Pueblos limpios serán premiados; se acabó el “ecoloco”: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de un programa para reconocer a los pueblos más limpios y bellos del país, quienes serán premiados con la gestión de obras públicas para las comunidades.

Vamos a hacer una convocatoria, para que podamos entre todos, desde hay que crear un jurado, para ver quiénes son los pueblos más bellos, con los mejores jardines y les vamos a dar un premio, no sabemos cuál va a ser… una obra pública que se requiera en ese lugar, va a ser autorizada como reconocimiento dio a conocer AMLO durante la conferencia mañanera.

López Obrador comentó que ya se acabó el “ecoloco”, porque la transformación implica la limpieza, se debe cuidar el medio ambiente e impulsar un programa en contra de la contaminación.

Tenemos que atender la limpieza de los pueblos, no al ecoloco, no a la basura, no a la suciedad, podemos hacer muchas cosas, la transformación también implica la limpieza.

Conformarán un jurado que viajará a los pueblos más pobres e indígenas, quienes son los más limpios debido a su cultura tradicional y sus hábitos de cuidado a los recursos naturales.

“Tengo pensado que vamos a premiar a los pueblos más limpios de México, pueblos limpios y adornados, donde están los mejores jardines, las avenidas con bugambilias”, anunció.