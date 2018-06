Conoce el Megáfono Electoral de Facebook para las próximas elecciones

Facebook activará en México el próximo 1 de julio el Megáfono Electoral, a fin de que los usuarios puedan consultar su casilla y comentar sobre su participación en esta jornada donde se elegirá al presidente de la República.

El Megáfono Electoral consiste en un botón que aparecerá en la sección de noticias de la red social para que el día de la elección los usuarios puedan disponer de él.

El Megáfono tiene dos opciones, una para que la gente pueda consultar su casilla y la otra para que puedan compartir un mensaje con las demás personas; éste botón se activará el día de la elección señaló Diego Bassante, gerente de Política y Gobierno de Facebook en América Latina en entrevista para Notimex.

Botón de lector informado

Además, adelantó que podrían activar, por primera vez en México, el botón denominado Lector informado, que tendrá la función de invitar a la gente a prepararse para salir a votar.

"Nosotros esperamos activar este botón el sábado 30 de junio, pero todo va a depender de que el INE (Instituto Nacional Electoral) nos indique un sitio web donde podamos asociar este botón", expuso Bassante.

El directivo refirió que cuando se activa este botón en otros países, la autoridad electoral pone a disposición de los usuarios información sobre los documentos que necesita para votar, así como datos que le aporta un valor al lector que se está preparando para votar.

"Una vez que nosotros tengamos un sitio web al cual podamos dirigir el botón de lector informado, podremos implementar este botón, por ahora el que está confirmado es el Megáfono Electoral", afirmó.

Vinculación Facebook con el PREP

"Veremos si tenemos la posibilidad de presentar los resultados del PREP, todavía no podemos confirmarlo porque no está claro (...) lo estamos consultando con el INE y con nuestro propio equipo de ingenieros para ver si técnicamente se puede hacer o no", apuntó.

Diego Bassante señaló que estas herramientas se sumarían a la pestaña de Temas, activada desde la semana pasada y que permitirá a las personas consultar las propuestas de los candidatos en sus páginas de Facebook.

Agregó que es importante implementar estas herramientas cívicas en tiempos electorales, donde suele haber rumores y noticias falsas.

Bassante detalló también que hay una importante participación ciudadana en Facebook, pues al corte del 20 de mayo, medidos desde el 30 de marzo, 45 millones de personas hablaron sobre las elecciones mexicanas y generaron 560 millones de interacciones.



