“Que no se tiren piedras o bombas”, sugiere AMLO a mujeres

El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió a las mujeres que se manifestarán hoy en el marco del Día Internacional de la Mujer, procurar que sus protestas sean pacíficas, sin piedras, bombas sopletes o agresiones a policías.

En su conferencia de prensa matutina desde Morelia, Michoacán, el primer mandatario estuvo acompañado de todas las mujeres de su gabinete y ahí lanzó la sugerencia a las miles de manifestantes que saldrán hoy a las calles a protestar contra la violencia de género y la falta de procuración de justicia.

“Nada más decir que se procure protestar, manifestarse, que es un derecho, de manera pacífica, que no se tiren piedras o bombas, que no se utilicen sopletes, que no se agreda a quienes están cuidado el orden, protegiendo bienes, comercios, sitios históricos, la catedral, el Palacio Nacional", dijo.

En este mismo tenor, el mandatario dijo: no es una orden, no un mandato ni instrucción, es una recomendación respetuosa, que se quieten la capucha, vivimos en un país libre.

El presidente aseguró que en el país no hay represión y que se garantizan a plenitud las libertades.

El mandatario estuvo acompañado de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); Adriana Montiel, de Bienestar; Leticia Ramírez, de Educación Pública (SEP); Raquel Buenrostro, de Economía; Alejandra Frausto, de Cultura; María Luisa Arbores, de Medio Ambiente y Protección de Recursos Naturales; María Estela Ríos, de la Consejería Jurídica de Presidencia; Alicia Bárcena, de Relaciones Exteriores; y Luisa María Alcalde, de Gobernación (Segob).