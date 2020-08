SFP inhabilita a la revista Nexos por dos años; "señal de la intolerancia oficial", responde

La Secretaría de la Función Pública sancionó a la editorial Nexos con un millón de pesos y la inhabilitó por dos años al proporcionar “información falsa para lograr un contrato por adjudicación directa en una campaña institucional del Seguro Social”.

En respuesta, la editorial dirigida por Héctor Aguilar Camín catalogó las sanciones como “claramente desproporcionadas” y anunció que se defenderán por las vías correspondientes.

Asimismo, denunció que la sanción “es sintomática de la atmósfera de hostilidad contra los medios críticos que impera en el gobierno”.

De acuerdo con la SFP, la editorial Nexos, Sociedad, Ciencia y Literatura, S.A. de C.V. violó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en 2018.

En este proceso se acreditó que la empresa entregó documentación con información falsa al obtener la asignación directa de un contrato para la difusión de la campaña institucional de la más alta importancia para la salud pública del país, “Chécate-mídete-muévete”.

Por tal motivo, en el Diario Oficial de la Federación se estableció que las dependencias deberán “abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno sobre las materias de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con dicha moral, de manera directa o por interpósita persona, por el plazo de dos años”.

Al respecto, Nexos aclaró que "el contrato se cumplió entonces en todas sus fases, el anuncio fue publicado y pagado a satisfacción de las partes”.

“Dos años después, el actual gobierno dice haber encontrado una irregularidad en los papeles de aquel proceso y toma la decisión unilateral de vetar a Nexos como proveedor del gobierno y de imponerle una multa por 999,440 pesos”, señaló.

Mencionó que desde 2018 no recibe publicidad oficial federal y "preocupa que el gobierno haga ahora explícito su veto y estigmatice la revista ante otros posibles anunciantes”.

Nexos reiteró que la sanción “no es un hecho aislado, es una señal más de la intolerancia oficial a la crítica, al pensamiento distinto, a la diversidad de opiniones, en última instancia, a la libertad de expresión”.

Precipitación burocrática o ataque político: Aguilar Camín

El escritor Héctor Aguilar Camín, director de la revista Nexos, indicó que el caso con el Seguro Social ya estaba zanjado burocráticamente hace dos años.

“Ahora, la Secretaría de la Función Pública que no tiene nada qué hacer y anda buscando casos que arreglar, encontró otra vez este asunto del papelito y, en medio de una negociación, de un litigio que tenemos con ellos de una aclaración de documentos, que se tuvo que explicar otra vez el proceso que ya estaba aclarado, decidió hacer esta publicación”, señaló en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Foto: Cuartoscuro

Así, catalogó la sanción como “una tontería, una precipitación burocrática o es un ataque político… Lo entendemos como una declaración de hostilidad de parte del gobierno hacia esta publicación y procederemos por las vías legales a anular la decisión porque está fundada arbitrariamente en documentos que mostradamente hemos presentados como legítimo”.

Dijo que se vive un ambiente “que ha establecido el gobierno, de la prensa que le cae bien y la prensa que le cae mal”.

“Hay una cierta lógica que todo ese discruso de descalificación llegue finalmente a sus burócratas y sus burócratas hagan las cosas que el Presidente está pidiendo”, refirió.

Tras el informe de la SFP, las críticas por la sanción no se han hecho esperar. El periodista Héctor de Mauléon calificó de "inaceptable" la inhabilitación y señaló que la revista Nexos ha sido crítica del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

"Entre otras cosas ha revelado con datos irrefutables la verdadera dimensión de la pandemia en México, una tragedia que este gobierno intenta disimular. La respuesta oficial: ahogarla. Inaceptable.", señaló Héctor de Mauléon.

Por su parte, el senador panista Julen Rementería del Puerto señaló que el veto de comercializar publicidad a la revista Nexos es "violatorio a la libertad de expresión".

"Estamos dando pasos agigantados hacia un autoritarismo exacerbado que no hemos conocido en nuestro país y que si no buscamos entre todos lograr que esto se detenga, seguramente lo vamos a lamentar’".

En ese sentido, el senador panista calificó de gravísimo utilizar el aparato del gobierno, la fuerza de las dependencias para prohibir, simplemente porque no me parece lo que ahí se publica o no me gusta, o no me caen bien los medios, es grave e insólito, aseveró.