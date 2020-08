Ricardo Anaya demanda a exdirector de Pemex por daño moral

El ex candidato a la Presidencia, Ricardo Anaya Cortés, interpuso una denuncia en contra del ex director de Pemex, Emilio "N", por daño moral luego de declarar que fue una de las personas a las que le entregó 6.8 millones de pesos por órdenes de Luis Videgaray.

Fue ante un juez de distrito en materia civil de la Ciudad de México que el excandidato presidencial tramitó la denuncia y dio los nombres de sus abogados que lo representarán en dicho litigio.

De acuerdo a lo que se dio a conocer este miércoles, en la denuncia que hizo Emilio "N" ante la Fiscalía en días pasados, señala que Ricardo Anaya tenía fuertes aspiraciones de gobernar Querétaro, pero enfrentaba un problema: su compañero de partido, Francisco Domínguez, a quien "odiaba por corrupto".

En la declaración, Emilio señala que el entonces presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya, pidió ayuda al entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que "lo apoyara en llegar a dicha gubernatura".

Ante esto Anaya sostuvo mediante un video que las acusaciones en su contra son falsas. "No sólo me provoca repudio: la mentira es tan burda que precisó que no resiste el más mínimo análisis”.