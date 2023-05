Santiago Creel responde a AMLO sobre debate por fideicomisos: “me retaste y te rajaste”

Luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijera que no se reuniría con el diputado panista y aspirante presidencial, Santiago Creel, éste dijo al mandatario en un video difundido en redes sociales este jueves “Andrés me retaste y te rajaste”.

“Tengo muy claro que, o no sabes o se te olvidan tus palabras según te conviene. Tu propuesta de eliminar los fideicomisos del Poder Judicial para financiar becas demuestra tu profundo desconocimiento de la Constitución o de cómo debe funcionar un buen gobierno”, dijo en el video Creel Miranda.

El también presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dijo a López Obrador que no conoce la Constitución, por lo que lo invitó a leerla, principalmente los artículos 49, 94, 100 y 127, ya que le comentó que, si desea desaparecer fideicomisos, primero tiene que cambiar dichos artículos.

Por lo que reiteró que el presidente sabe bien que no le alcanzan los votos en el Congreso para este propósito y le comentó que si no sabe leer, él mismo le explicaba el contenido de la Constitución: “Si no sabes, yo te explico”, subrayó.

Creel agregó que, si López Obrador quiere lograr de alguna manera obtener más dinero para becas, debía de aclarar en principio el gasto de la Presidencia de la República.

“Para que sepas sí hay otras formas de obtener dinero para el programa de becas, por ejemplo, el enorme gasto de la oficina de la presidencia que nadie sabe a dónde va”, subrayó.

Finalmente, el legislador insistió en retar al presidente para encontrarse y dialogar y dijo que, próximamente, le lanzará una propuesta para decirle dónde puede obtener dinero sin dañar al Poder Judicial: “Ya que insistes en evadir tu responsabilidad. Entiendo porqué te rajaste, cuando quieras estoy listo para platicar”.

Desde hace varios meses el presidente y el diputado han mantenido un cruce de palabras denostándose mutuamente, pero estas descalificaciones se intensificaron con los ataques del tabasqueño al Poder Judicial.

Previamente, la discusión inició en diciembre de 2021, cuando Santiago Creel pidió dialogar con el presidente sobre la reforma eléctrica y la militarización de la seguridad en el país. Tiempo después, López Obrador respondió a este llamado de diálogo que lo único que buscaba la oposición era “regresar a los moches”.

También en días recientes, Creel lanzó una advertencia al presidente en torno a un supuesto acoso político en la capital, en contra de Santiago Taboada, alcalde panista de Benito Juárez, y le dijo “si te metes con uno, te metes con todos”, a lo que el presidente reviró burlón imitando al panista y dijo que no es con él, el problema, sino, con el pueblo de México, pues aseguró la oposición menosprecia a la gente.

De ahí ha ido subiendo de tono el altercado. El 9 de mayo, Creel respondió: “Mi problema es contigo, con tu gobierno y las corcholatas. El que miente y traiciona no quiere al pueblo solo lo usa. Cuando quieras lo aclaramos en persona y si le sacas al debate que entren tus corcholatas”.

Con los ataques del presidente López Obrador al Poder Judicial se están haciendo más fuertes los discursos entre ambos y Creel ha retado insistentemente al tabasqueño a debatir.