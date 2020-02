Senado emite declaratoria para prohibir condonación de impuestos

Con el respaldo de 17 congresos estatales, el Senado de la República emitió este martes la declaratoria de aprobación de la reforma constitucional que prohíbe la condonación de impuestos.

La presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, dijo que para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 135 de la Carta Magna y una vez computado el voto aprobatorio de la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, la Cámara de Senadores declara aprobado el decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política.

Informó que la declaratoria será remitida a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales, aunque faltan resoluciones que emitan otras legislaturas estatales sobre este asunto, las cuales se integrarán al expediente.

Fue la senadora Citlalli Hernández Mora, secretaria de la Mesa Directiva, quien hizo el cómputo de 17 legislaturas locales que han aprobado el Decreto: Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y de la Ciudad de México.

Política Diputados avalan consulta popular y revocación de mandato

Con la modificación, quedarán prohibidos -además de los monopolios, las prácticas monopólicas y los estancos-, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes.

En el artículo segundo transitorio se establece que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deberán armonizar el marco jurídico en la materia para adecuarlo al contenido del Decreto, en un plazo que no excederá de un año a partir de su entrada en vigor.

Por Acción Nacional, Gustavo Madero calificó el cambio constitucional de “gatopardismo” y “pseudo reforma”, pues no solo no mejora, sino que hace confusa la aplicación de las disposiciones que contiene. Estamos viviendo un “gatomorenismo” que todo cambia para que México no avance y Morena se perpetúe en el poder, advirtió.

El senador Samuel García Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano, celebró la eliminación de la condonación de impuestos; sin embargo, dijo que era necesario definir con claridad las diferencias entre estímulo, exención y condonación, porque la reforma limitará a los estados para exentar impuestos sobre agua a grupos vulnerables, descontar recargos, dar exenciones para inversiones extranjeras y estímulos fiscales a la tierra.