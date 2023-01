SEP le rebota a la UNAM el plagio en la tesis de la ministra Yasmín Esquivel

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) deberá resolver el presunto plagio de la tesis de licenciatura de Yasmín Esquivel, aseguró el secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández.

La ministra, por su parte, advirtió que no renunciará a su cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tras el dictamen de la universidad que señala que su tesis es una “copia sustancial” de un trabajo previo.

“Se le pedirá a la Universidad Nacional Autónoma de México, al señor rector, que no evadan la responsabilidad que tienen, sino que emitan ellos una resolución”, dijo Adán Augusto López ayer durante la conferencia mañanera del Presidente.

Luego de que el miércoles pasado, el Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, escuela de la UNAM donde Yasmín Esquivel estudió Derecho, determinó que su tesis de licenciatura: Inoperancia de los Sindicatos en los Trabajadores de Confianza del Artículo 123 Apartado A, presentada en 1987, es una “copia sustancial” de un trabajo con el mismo título presentado en 1986 por Edgar Báez.

Andrés Manuel López Obrador recalcó lo dicho por el titular de Segob y lamentó la actitud de su “alma mater”. “Corresponde a la UNAM decidir y presentar una denuncia para obtener un mandato judicial que anule la licenciatura de la ministra Yasmín, tiene la UNAM que presentar una denuncia. Primero agotar las instancias internas y, si hay constancia de que hubo plagio y que eso es motivo para anular el título profesional, tiene que presentar la denuncia ante el Ministerio Público”, dijo el mandatario.

Adán Augusto López señaló que el pasado 12 de enero la Secretaría de Educación Pública (SEP) recibió un oficio firmado por el Rector de la UNAM, Enrique Graue, con el acta de la FES Aragón y la opinión jurídica del abogado general de la universidad que sostiene que ninguna autoridad universitaria está facultada y pedía a la SEP que cancele el título universitario de la ministra.





“No está facultada la Dirección General de Profesiones para cancelar ningún título. En todo caso, lo que la Dirección General de Profesiones puede hacer es cancelar el registro de un título, pero para ello tiene que haber una resolución judicial o una inhabilitación, cosa que no ha cumplimentado la Universidad Nacional Autónoma de México”, dijo Adán Augusto López Hernández.

Ayer por la tarde, la SEP entregó a la UNAM un ofició firmado por su titular, Leticia Ramírez Amaya, con la respuesta que adelantó Segob. “Las instancias facultadas para emitir una resolución sobre el tema en cuestión son aquellas señaladas en la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México y su Estatuto General las que deben llevar a cabo el procedimiento que corresponda”, dice el documento.

La SEP añadió, como dijo el Presidente, que si “la autoridad universitaria competente comprueba que la conducta que se le imputa a la C. Yasmín Esquivel Mossa es susceptible de ser considerada como constitutiva de un acto ilícito, lo procedente será ejercer la acción correspondiente ante el órgano de procuración de justicia o la autoridad jurisdiccional competentes”.

El secretario de Gobernación sostuvó que las instancias que deben resolver el asunto son el Consejo Universitario y el Tribunal Universitario, sin embargo, la opinión jurídica del abogado general de la UNAM, Alfredo Sánchez Castañeda, señala que las facultades y obligaciones del Tribunal Universitario sólo pueden aplicarse a quien tiene la calidad de alumno.

“Una persona que ya aprobó su exámen profesional pierde el carácter de alumno y en consecuencia el Tribunal Universitario carece de competencia para atender un asunto en el que se le involucre”, señala el texto hecho público la semana pasada y que es parte del expediente que la UNAM envió a la SEP.

El Presidente añadió que “da pena ajena” la actuación de la UNAM y que es una campaña de los conservadores. “Desde luego que hay una campaña en contra de la maestra Yasmín, y en contra de nosotros, pero nosotros estamos acostumbrados al debate, no vamos a someternos”, dijo. Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel, quien ha defendido la originalidad de su tesis e incluso, aseguró que el trabajo de Edgar Báez es un plagio del suyo, dijo que no va a renunciar a su cargo en la SCJN.

“Tengo una carrera impecable, no tengo nada de qué avergonzarme y continuaré trabajando intensamente, participaré en la sesión de hoy (ayer) y todas las subsecuentes”, declaró Esquivel Mossa a Milenio ayer por la tarde. Recalcó que no comparte la resolución de la FES Aragón sobre su tesis y que ella no ha sido notificada formalmente de la misma.

“Es una resolución que no comparto evidentemente, no existió un procedimiento, no hubo una valoración de las pruebas que determinan contundentemente que la tesis es de mi autoría y no he sido notificada de ningún dictamen ni de ninguna acta”, agregó la ministra.

En la historia reciente de la UNAM se registran al menos dos casos de análisis de alumnos que se apropiaron de la obra intelectual de otro estudiante, práctica en la que incurrió la ministra Yasmín Esquivel Mossa, y la institución determinó la nulidad del examen y remitir el caso ante el Tribunal Universitario.

La oficina del Abogado General de la UNAM indica que en abril de 2008 y abril de 2012 la Facultad de Ciencias y el Instituto de Biología, respectivamente, consultaron la base de criterios de interpretación para definir qué proceso se debe seguir en el caso de “Fallas de responsabilidad universitaria” al momento de elaborar tesis y exámenes de grado y se determinó que el caso deberá ser remitido al Tribunal Universitario.





