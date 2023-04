Simulacro pondrá a prueba a población contra desastres naturales

Con el Simulacro Nacional del próximo 19 de abril se busca mejorar la respuesta de la población en caso de emergencia, sin importar si se trata de un sismo, inundación o cualquier otro desastre natural, dijo la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa, en entrevista con la Organización Editorial Mexicana.

“Nosotros, la Coordinación Nacional de Protección Civil hacemos la convocatoria de un simulacro con la hipótesis de un sismo, pero cada estado está en libertad de elegir otra hipótesis. Podrán elegir por inundación, por huracán, por el fenómeno natural que pueda presentarse en cada uno de los estados”, comentó.

El primer Simulacro Nacional 2023 de protección civil, se realizará el miércoles 19 de abril a las 11:00 horas, con excepción de Nayarit y Sinaloa que iniciará a las 10:00, en tanto que en Quintana Roo a las 12:00 horas.

El ejercicio entre la población se basará en la hipótesis de un sismo de magnitud 7.5 con una localización entre Puebla y Veracruz, específicamente a 30 kilómetros al suroeste de Tierra Blanca, con una profundidad de 82 kilómetros.

“Evidentemente he recorrido el país, he platicado con gobernadores, he tenido reuniones con los responsables de protección civil. Hay que recordar que hay una unidad de protección civil en cada punto de la República”, comentó.

La titular de la CNPC explicó que al ser un simulacro se emitirá la alerta en nueve entidades: Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Chiapas.

“No nos alertemos cuando suene la alerta sísmica, entendamos que se trata de un simulacro, en el que se debe participar con responsabilidad y seriedad”, conminó a la población la funcionaria federal.

Tan solo en la Ciudad de México, en las 16 alcaldías, sonarán a las 11:00 horas 12 mil 411 altavoces del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C-5), en otras entidades se podrá ajustar a algún otro sonido o dinámica, según lo determine cada área de protección civil.

El simulacro permitirá saber cuántos altavoces o alertas sísmicas no se oyeron, no están bien o tenían bajo el sonido, con el fin de hacer las correcciones y estén listas cuando haya una emergencia.

En el caso del sector turismo se debe informar adecuadamente tanto a turistas nacionales como extranjeros lo que sucederá para que no los tome por sorpresa.

Velázquez Alzúa pidió a la población que para el Simulacro Nacional registre su participación y los inmuebles en los que viven o trabajan en la página www.preparados.gob.mx para dar seguimiento., además de tener conocimiento de las condiciones en que están las construcciones y saber si han tenido cambios; hasta ahora son cinco millones de registros.