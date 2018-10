Sistema Nacional de Corrupción, vehículo formidable sin piloto: Torres Landa

El Sistema Nacional de Corrupción, expone Juan Francisco Torres Landa, Socio, Hogan Lovelis, que es un vehículo formidable, pero sin llantas ni piloto.

"Tenemos una joya para hacer algo y hemos decidido por falta de voluntad política dejarlo estacionado y ahí hay un primer reclamo para la administración en turno como es posible que no tengamos un procurador general de la República no tenemos un fiscal anticorrupción, no tenemos miembros de magistrados del tribunal especializado".

Durante la edición XVI de México Cumbre de Negocios, indicó para un buen funcionamiento del sistema desde el aspecto empresarial debe tener tres componentes: estado de derecho, instituciones sólidas y rendición de cuentas.

"Para las empresas es un cáncer permanente que efectivamente vemos que hay costos multimillonarios porque sabemos que las empresas coinciden en que efectivamente son presas víctimas o en muchas ocasiones cómplices de la corrupción" mientras que la sociedad debe ser más participativa, exigente, contestataria y solidaria"

Torres Landa confío que la próxima administración Federal de Andrés Manuel López Obrador tenga la voluntad política de aplicar las sanciones: "con instituciones no con caudillismo".



"Las empresas deben implementar políticas anticorrupción, tener un código, tiene que haber sanciones y denuncias anónimas"

En el Foro principal de México Cumbre de Negocios, puso un reto a los presentes guardar "silencio sepulcral" cuando ingrese el presidente de la República, Enrique Peña Nieto por el tema de corrupción del país.

"Si somos peces, hoy cuando entre el presidente en funciones a este salón todo el mundo debe guardar un silencioso sepulcral porque si hay aplausos ustedes no están siendo peces, no están siendo participativos en el sentido correcto".

Por su parte, Max Kaiser, Fundador del Centro para la Integridad y la Ética en los Negocios, propone contener, controlar y reducir el impacto de la corrupción y hacerla más cara.

En este último punto, explicó: "Necesitamos que los actos de corrupción sean caros para aquellas personas y redes que pretenden comercial".

Por último, el ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe, en el marco de la edición XVI de México Cumbre de Negocios, propuso que la corrupción sea un delito imprescriptible.

En el segundo día, de la edición XVI de México Cumbre de Negocios, se abordó el tema en el nuevo contexto político en México "Definir una nueva era en la lucha contra la corrupción" .