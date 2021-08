En Nuevo León sólo 99 escuelas regresaron a clases presenciales

En Nuevo León solamente 99 escuelas, de más de 5 mil 500 decidieron tener clases presenciales, aunque algunas enfrentaron problemas de energía y otros desperfectos.

El Gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón aceptó que muchas escuelas tienen escasez de algunos recursos y deficiencia en sus instalaciones.

"Muchas escuelas están en total abandono nunca he dicho que no siempre lo he reconocido, pero esto es como cuando uno renta una casa, la empiezas a arreglar, así estamos y lo haremos con todas las escuelas en todas las escuelas todas las que iniciaron presencial y de manera mixta han sido intervenidas, probablemente quedado una, dos o tres que tengan algún problema, pero se tendrá que resolver hoy”, explicó.

Además, 573 planteles decidieron por un programa híbrido y 3 mil 123 continuaron con clases totalmente en línea.

Entre las deficiencias que se encontraron en algunos planteles, destacan la falta de agua, techos dañados, problemas en el cableado de energía eléctrica y por consiguiente el aire acondicionado sin funcionar.

Rodríguez Calderóin dijo que algunos planteles que están dentro de la lista de regreso a clases presenciales, devolvieron a los alumnos en el sistema preprimaria y primaria al encontrarse desperfectos.

Lo anterior se dio en planteles de los municipios de Monterrey, San Nicolás y Apodaca.

Leonel Garza González, director de la primaria Serafín Peña, en la localidad de San Nicolás dijo que los lavabos están destrozados y algunos salones no tienen energía eléctrica porque se robaron los cables.

Algunos maestros dijeron que la Secretaría de Educación no envió a tiempo lo necesario para el mantenimiento del plantel y que no cuentan con intendentes lo que dificulta otorgar clases presenciales.

En una escuela primaria de Apodaca, el director reunió a los padres de familia para decirles que ante los desperfectos, las clases presenciales serán hasta la próxima semana, en tanto continuarán por línea.

Inicialmente estaban registradas para iniciar clases presenciales 123 escuelas, 81 privadas y 42 públicas. A distancia 4 mil 425 y 769 en el esquema mixto o híbrido.

Mientras tanto, tránsito de Monterrey, realizó los tradicionales recorridos y vigilancia, en al menos 50 escuelas.