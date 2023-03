SOY | Busca espacios para consentir a la comunidad

Desde muy joven, Lola Corichi descubrió que su atracción hacia hombres y mujeres era muy marcada. Prefirió no darle tantas vueltas al asunto y no pensar en definir un género en particular. Después investigó en la terminología de identidad de género y descubrió que existía lo pansexual, que va más allá de cualquier etiqueta y título, por lo que ahora se define así.

En ese proceso, la activista se dio cuenta de que es necesario informar a la sociedad de este tipo de temas y aunque sabía que había una marcha que luchaba por los derechos de la comunidad LGBT+, también era consciente de que aún faltan espacios en los que la gente de la comunidad se sienta escuchada y respaldada ante la discriminación, el rechazo y la ignorancia, por lo que decidió ser parte de una plataforma dedicada precisamente a consentir a la comunidad y orientarla.

Ahora, Corichi es directora de Pride Expo, idea que surge en 2019. Un evento para la comunidad que se realizará los días 16 de 17 de junio en el WTC de Ciudad de México, y donde habrá talleres, exposiciones y conferencias sobre todo lo que rodea al mundo LGBT+.

“Además de la Marcha del Orgullo, que está logrando crear una conciencia importante sobre los derechos LGBT+, no había un evento como tal, una exposición dedicada realmente a escuchar a la comunidad. Es la idea de crear un espacio formal donde las empresas estén interesadas en mostrar sus productos a la comunidad y que nos podamos sentir ‘apapachados’, importantes y libres de ser quienes somos.

Además de una experiencia divertida, los asistentes a la expo se llevarán información sobre, salud, inclusión, salud mental y bienestar | Pexels

“Un evento que si bien lo que son marchas o discursos legislativos es importante y han hecho un caminito de discurso válido, no había un espacio en donde expresar situaciones que nos están afectando, ya sea en el trabajo, en la familia o en cualquier circunstancia; una plataforma donde poder acudir si no tienes los recursos y conectarnos con las diferentes empresas interesadas en acercarse al mercado rosa”, dice Corichi.

La directiva afirma que, además de una experiencia divertida, los asistentes a la expo, se llevarán información muy importante sobre, salud, temas de inclusión, salud mental, bienestar, entre otros, y que también se contará con la presencia de figuras públicas de la comunidad LGBT+ que contarán su experiencia, además de expertos y especialistas encargados de impartir conferencias y talleres, sin olvidar el tema de la moda, que incluye dos pasarelas de creativos mexicanos.





El acceso es gratuito y es para mayores de edad, debido a que hay temas sensibles y venta de productos sólo para adultos





Con respecto al tema del consumismo por parte de la comunidad LGBT+ y su activa participación como un sector importante dentro del ámbito empresarial, piensa que “es un sector que genera de manera activa un comercio importante, y que como la mayoría no tiene hijos o responsabilidades más fuertes, a diferencia de una persona heterosexual, tienen más oportunidad de viajar, gastar y mantener un estilo de vida más libre y con la capacidad de adquirir otro de tipo de productos y servicios Premium que quizá no todo el mercado hetero tiene”.

El camino que recorrió en la búsqueda de empresas que participaran en la expo no fue fácil ya que, dice, aún sigue habiendo ciertos tabúes sobre el tema gay.

Cortesía: Lola Corichi

“Al contactar a algunas empresas para que fueran parte del proyecto, les explicábamos que se trataba de un evento LGBT+ y nos decían: ‘No me interesa gracias’. Todavía hay un tema de estigmatización o empresas que no están interesadas que se les vincule con el tema y que dicen si me compra que padre pero no quiero que se me vincule con la comunidad que si me compran que padre, pero como marca, no le funciona, puede ser por temas religiosos, moralistas, lo he notado más por creencias personales.

“Existen algunos sectores que están abriendo un camino de inclusión, como servicios médicos, agencias de viajes y hotelería, pero es importante que se sepa que somos consumidores como cualquier otro”.

La egresada de la carrera de Administración de empresas por la Universidad del Valle de México, concuerda con que ya hay un camino trazado de instituciones y reformas con las que se ha avanzado un poco en el tema de la diversidad, sin embargo “simplemente por tu preferencia no te contratan o elijo a otra persona heterosexual, y los que más sufren son las personas transexuales en cuanto a la participación laboral; en eso estamos trabajando, estamos dando preferencia a empresas que forman parte de esta apertura, incluso a emprendedores, sabemos que emprender en general, no es sencillo y menos siendo de la comunidad”.

Para una mejor apertura

Equidad, bienestar, prevención de suicidio, salud mental, entorno de bienestar, enfermedades de transmisión sexual, prevención, vinculaciones amorosas, foro de equidad laboral, espacios seguros, litigios, así como personas no binarias y trans con derecho a votar, son algunos de los temas a tratar en las conferencias que se desarrollarán en el encuentro.

Destacados personajes como la física y economista trans Ophelia Prastana, en el foro de equidad y bienestar, además del escritor Ro Banda, Consuelo Ortega, Sheyla Ferrera, Osciel Baena, Daniela Muñoz y Alejandro Toledo entre otros, serán los encargados de impartir pláticas de interés general.

En el caso de la prevención del suicidio, prevención y red de apoyo, Lola considera destacarlo como un punto grave en la sociedad que en la actualidad no es tratado de manera correcta, ni existe la debida atención por parte de las autoridades ni gobiernos.

“El suicidio existe, es latente; aún es la realidad de muchos en el momento que deciden salir del closet tienen problemas propios, sobre todo si nacieron en una familia religiosa, porque, dicen, ‘me hacen pensar que soy un pecador’; hay unos datos alarmantes tanto en la comunidad como en jóvenes adultos… es un tema crucial.

“El gobierno actual no aborda tanto este tipo de temas; en el caso nuestro, los que participan en las conferencias son especialistas internacionales que llegan a México para hablar del suicidio. La comunicación de ellos va dirigida a un público joven, que de repente se encuentra con la posibilidad del suicidio a partir de formar parte de la comunidad y caen en depresiones y nadie lo sabe. Ninguna de las bases gubernamentales con las que estamos trabajando ha abordado el tema, para ellos no es prioritario y sería bueno retomar campañas que hablen de esto de manera urgente”.

La directiva de 34 años añade que el tema del bullying es un factor que incrementa los casos de suicidio.

“Soy miembro de la comunidad y madre de dos hijos, y muchas veces me preguntan: ¿Qué pensarías si tus hijos te dijeran que son gays? Y cuando les contesto que no me gustaría, todos se asombran, pero para mí la vida en general es complicada, y esa dificultad de vida como parte de la comunidad aumenta aún más. Ahora que mis hijos son adolescentes, tienen que ser informados todavía más sobre esto. Con este tipo de eventos queremos que las personas jóvenes que van descubriendo su homosexualidad, que no pasen por dificultades; estamos tratando de hacer una ciudad mejor, una ciudad preparada para que cuando alguien decida ser parte de la comunidad no sea un problema personal como parte de su vida. Cuando yo le dije a mi mamá, quien es una persona muy religiosa, sobre mi estilo de vida, me dijo voy a orar para que se te quite”.

“Desde muy chica formé parte de la comunidad -continúa-, soy una persona pansexual, vengo de una familia donde figura el matriarcado, las mujeres llevan el hogar, empiezan a haber ciertas cuestiones en mi vida de adolescentes, empiezo a salir con una chica que en su momento me decía: Dime que eres lesbiana, y yo le contestaba, no creo que soy lesbiana, soy bisexual, como en ese momento se denominaba. A lo largo de mi vida me di cuenta que me gustan las personas, puedo formar lazos afectivos y no es tan relevante su sexo o género, si conecto con ellas. En esta revolución de terminologías, me encuentro con el tema pansexual y dije eso me gusta más, me parecen atractivos hombres o mujeres, tengo dos hijos con mi pareja hombre quien es cisgénero. Término que se refiere a las personas cuya identidad y expresión de género coincide con el sexo biológico. Te quedas con el género con el que naces”.

En el tema laboral falta mucho por hacer. “Me parece que son pocas las organizaciones dedicadas a apoyar a las personas gay en el tema laboral. Ahorita existe Pride Conexión, que lleva temas laborales, legislamiento laboral y derechos, que ofrecen talleres para las empresas con el tema de la diversidad, que sí hay, pero los tienes que buscar mucho a nivel institucional, son pequeños. Pero así pasa en otros factores tan básicos como el VIH y si no tienes una persona muy cercana que tiene el virus, no lo sabes, la información es muy escasa hay mucha ignorancia, hay mucho qué saber sobre el tema, sobre que se puede hacer una vida sexual normal con la prevención correcta.

Estamos buscando la apertura, quitar el estigma de muchos temas, somos personas normales comunes y corrientes”, concluye.