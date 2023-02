Lanzarán la primera tarjeta de crédito LGBT+

PrideMx es una comunidad digital que desde 2022 fue fundada en México con la finalidad de ser un punto de encuentro seguro para los miembros de la comunidad LGBT+ del país.

De acuerdo con Luis Villavicencio, fundador y director de esta plataforma, su finalidad es acercar a sus usuarios a una serie de bienes y servicios que los ayude a ser mejores personas, a tener una mejor calidad de vida e incluso a hacer negocios.

Como parte de esas iniciativas, la plataforma anunció recientemente el lanzamiento de una tarjeta de crédito exclusiva para la comunidad y sus aliados, esto con la finalidad de empoderar a sus miembros, así como a los negocios y simpatizantes de esta causa.

Esta tarjeta será el primero de varios servicios financieros diseñados especialmente para la comunidad / Cortesía: PrideMx

“Siempre estamos viendo cómo podemos generar cosas que resulten interesantes para la comunidad, desde la idea de generar un espacio seguro donde los principales drivers de la comunidad hicieran negocio, aprendieran e hicieran amigos, en esto que nosotros llamamos una comunidad solidaria; una de las cosas que nos pidieron fue bolsa de trabajo, entonces creamos un espacio donde las empresas pudieran colocar sus posiciones sin ningún costo… Entonces lo que estamos tratando de generar es lo que necesita la comunidad”, cuenta Luis.

“Uno de los elementos que encontramos es que necesitábamos impulsar este sentido de identidad, de ser cada vez más orgulloso de quién eres y de no celebrar únicamente en junio, sino de generar una economía circular donde se pudiera apoyar a los negocios que sean dueños o que sean promovidos por alguien de la comunidad LGBT+, o aliados, entonces la tarjeta sirvió como el elemento fundamental para poder contemplarlo”.

En este momento, PrideMx se encuentra trabajando en el proceso de generar la estructura financiera legal para poder ofrecer este servicio. La tarjeta estará en circulación entre mayo y junio de 2023 y aunque la idea es llegar con este producto a todo el país, comenzarán por ciudades como Guadalajara, la Ciudad de México y área Metropolitana, Monterrey y Vallarta.

La tarjeta y sus beneficios

Luis Villavicencio adelanta que las tarjetas de crédito de PrideMx serán completamente personalizables, de acuerdo con la preferencia o identidad de género de cada usuario:

“Estamos empezando a jugar sobre qué es lo que le gustaría a la gente que la tarjeta expresara o dijera, entonces hemos tenido comentarios diversos desde que quieren una tarjeta negra con una pequeña bandera LGBT+, pero también hay gente que quiere una tarjeta completamente de celebración con el arco iris en todo el frente, así que el usuario tendrá la posibilidad de elegir la tarjeta que se acerque más a su estilo de vida, ya que no toda la gente necesariamente está en la misma etapa frente al reconocimiento de su propia persona ni ante los demás, entonces la tarjeta debe reflejar eso también.

En cuanto a cómo se otorgará el crédito a las personas, el proceso será similar a como funciona con las tarjetas de crédito convencionales, es decir, cada sujeto deberá pasar por un periodo de aprobación previo:

“Lógicamente, no todos los usuarios tienen la misma capacidad de crédito, tenemos pensado que los montos vayan de los 5 a los 50 mil pesos, aunque habrá usuarios que superen esa cifra debido a su poder adquisitivo, pero el proyecto irá evolucionando conforme también el usuario y su comportamiento nos permitan definir las reglas, queremos crear un producto financiero sano que sea sostenible en el tiempo para lograr el mayor impacto social posible”.

De acuerdo con Luis, el día de hoy la población LGBT+ en México es de cerca de 13 millones de personas con base en el último censo del Inegi, de las cuales el 50 por ciento es una población económicamente activa.

Asimismo, destaca que la tarjeta de PrideMx contará con distintas promociones y beneficios relacionadas con distintas firmas, entre las que ya se encuentra confirmada la cadena Cinépolis, y adelanta que ya se encuentran en pláticas con algunas aerolíneas y con tiendas de conveniencia que podrán sumarse gracias a sus políticas inclusión y diversidad.





Necesitábamos generar una economía circular donde se pudiera apoyar a los negocios que sean dueños, aliados o promovidos por alguien de la comunidad

Luis Villavicencio, fundador de Pridemx

Una comunidad en crecimiento

Luis Villavicencio, quien es originario de Morelia, Michoacán, recuerda que desde que se mudó a la Ciudad de México estaba en busca de un espacio no sexual en el que pudiera desenvolverse de manera segura y conocer personas con afinidades similares, y en eso es en lo que se convirtió PrideMx, la comunidad que fundó hace casi un año:

“El lanzamiento fue en mayo del 2022, y hoy ya somos más de 13 mil miembros, porque tenemos un incremento de entre de 70 y 80 usuarios al día, los cuales quieren formar parte de todo esto y se van inscribiendo a la comunidad”.

De acuerdo con un comunicado de la propia plataforma, ésta inició operaciones con la finalidad de permitir interacción entre sus miembros, proporcionando herramientas que fortalecen los canales de comunicación con enfoque en la inclusión, la conciencia social, la recreación e incluso detonando oportunidades labores y de negocio pues los usuarios cuentan con bolsa de trabajo, promociones y beneficios ofrecidos tanto por miembros de la comunidad LGBT+, como por los aliados de ésta.

Por su parte, Diana Espinosa, quien es directora ejecutiva de la plataforma, añade: “Nuestra misión es conectar a la comunidad LGBT+, proporcionado un espacio para interactuar, difundir la cultura, generar conocimiento, hacer negocios, apoyar a la comunidad y a las personas de manera segura”.

En ese sentido, Alberto Lara R., quien es usuario de PrideMx asegura: “Antes la utilizaba únicamente para leer reseñas de los espectáculos, planear mis actividades de fin de semana y usar los descuentos de la comunidad. Sin embargo, vi la oportunidad de darme a conocer como entrenador personal y ahora también me promociono en la sección de Emprendedores”.

“Algo importante -destaca- es que no necesitas ser miembro de la comunidad LGBT+ para participar, puedes ser aliado, porque aquí no existe ninguna restricción para formar parte del equipo de trabajo o de la comunidad digital, lo único que necesitas es respetar las reglas, porque tenemos un decálogo donde no existe violencia y donde hay que respetar todas las formas de pensar”.

Así, Luis se muestra confiado del eco que tendrá esta iniciativa, incluso antes de verla en la calle:

“Cada vez es más evidente que la gente de la comunidad prefiere los productos o servicios que apoyen su identidad, y este es uno de ellos”, puntualiza.