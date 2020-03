SSa mantiene en siete el número de casos de Covid-19 en México

La Secretaria de Salud (SSa) informó que se mantienen en siete los casos confirmados por Covid-19, al tiempo que los casos sospechosos incrementaron de 12 a 37, como detalló el director general de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra.

Sobre los arribos al país con probables infectados por este Coronavirus destacó que al momento no cuentan con información que acredite que llegaron con síntomas o con alguna enfermedad respiratoria; sin embargo detalló son los Estados de la República quienes técnicamente tiene la obligación de reportar si algún paciente presenta sintomatología identificada con el virus Covid-19.

Alomía Zegarra no descartó que los resultados en los laboratorios en los estados puedan detectar un nuevo caso, aunque dijo, es preferible no alarmar a la población y esperar a los informes estatales, ya que a diario se mantiene en estudio constante la situación nacional.

Hasta el momento todos los casos confirmados de #COVID19 son importados y no hemos identificado transmisión secundaria, por lo que nos mantenemos en el escenario 1, en el que no es necesario el distanciamiento social. pic.twitter.com/1pQVuVZHjV — SALUD México (@SSalud_mx) 11 de marzo de 2020

Añadió que México está preparado y ha tomado las medidas necesarias para evitar que se propague esta enfermedad, que insistió llegó por casos de importación y se mantiene sin casos de propago por contactos, los cuales dijo se mantienen en 177, de los cuales 174 son asintomáticos.

También informó que en “el hoy no hay un aviso oficial, una política de los Estados Unidos que diga que no hay que visitar o venir a México. Eso sí lo tenemos registrado”.

Igualmente, aseveró que de acuerdo con la situación actual de México no se ha requerido tomar medidas más drásticas como cerrar fronteras, escuelas, puertos y aeropuertos; no obstante dijo, se han implementado filtros para evitar que se registren más casos.

Sobre el caso de un evento reportado en Twitter, sobre un posible trabajador del aeropuerto, resaltó que fue una persona trasladada al Estado de México “que decían era trabajador, sin embargo el aeropuerto puso que oficialmente no es un trabajador del aeropuerto”, y que “pudo haber respondido a otra conjetura”.

Posterior a esto, se hizo la valoración, el Estado de México abordó el caso, hizo la investigación en la unidad a la que se envió y constató que la persona no cumplía con la definición operacional del caso. Lo más seguro es que no tenía el antecedente de viaje internacional o no tenía el antecedente o la sintomatología”, añadió.