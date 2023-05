Termina la era del Título 42: EU impone nueva norma migratoria

WASHINGTON. Estados Unidos. Hoy, a las 11:59 (hora del Este de Estados Unidos), terminan las expulsiones inmediatas de migrantes indocumentados bajo el Título 42, por lo que el gobierno de Joe Biden impuso nuevas y más duras restricciones para intentar frenar el cruce ilegal de extranjeros por la frontera con México, que esta semana alcanzó los 10 mil diarios.

“Aquellos que no usan vías legales para entrar en Estados Unidos no son elegibles para el asilo”, explicó ayer el secretario de Seguridad Nacional de EU (DHS, por sus siglas en inglés), Alejandro Mayorkas, al explicar la nueva regla publicada ayer.

La norma califica como no aptos para solicitar asilo a los migrantes que crucen de manera irregular la frontera y que no hayan pedido protección en un tercer país durante su travesía hacia EU.

A partir de ahora, la principal vía legal para solicitar asilo en EU será a través de la aplicación móvil CBP One | Foto: Vladimir Meza /El Sol de Tampico

Bajo esta directiva, los miles de extranjeros que hacen fila para cruzar la frontera en ciudades como Juárez o Tijuana para entregarse a la Patrulla Fronteriza y luego pedir asilo, serán devueltos inmediatamente a México o deportados a sus países de origen vía aérea.

“Estamos dejando muy claro que nuestra frontera no está abierta, que cruzar irregularmente es contra la ley y que aquellos que no sean elegibles para la ayuda (asilo) serán devueltos rápidamente”, reiteró Mayorkas.

Las personas que sean calificadas como no aptas para solicitar asilo, además de ser deportadas, se les prohibirá la entrada a Estados Unidos durante cinco años y enfrentarán cargos penales si reinciden.

A partir de ahora, la principal vía legal para solicitar asilo en EU será a través de la aplicación móvil CBP One, que permite a los migrantes concertar citas con las autoridades para exponer sus casos y que recomiendan descargar y dar seguimiento desde sus países de origen.

Estados Unidos ofrecerá mil citas diarias para solicitar asilo a través de CBP One, pero podrían incrementarse “dependiendo de la capacidad” de los trabajadores del servicio de migración.

A pesar del endurecimiento de las medidas contra la migración irregular, EU ofrece excepciones para personas que no puedan acceder o usar la aplicación CBP One debido a una barrera del idioma, analfabetismo o fallo técnico, o si solicitaron asilo en otro país y este se los denegó y también quedarán exentos los menores no acompañados.

Además, las personas que sean arrestadas cruzando la frontera y se le dé la oportunidad de presentar su caso de asilo a través de una entrevista de “miedo creíble” deberán hacerlo mientras estén en detención.

TENÍAN ESPERANZA DE CRUZAR

Un grupo de mujeres solteras y una familia con dos niños pequeños de Colombia dijeron que salieron de casa hace siete días, volaron a El Salvador y luego viajaron en autobús a través de Centroamérica y México.

“Escuchamos que el Título 42 iba a terminar y que después de eso no habrá opción”, dijo Diana, de 30 años, quien se negó a dar su apellido. La mujer explicó que se enteró del cambio de política a través de las noticias y de boca en boca.

“No son capaces de darnos una opción con la que uno tenga más posibilidad de entrar. Lo que hacen es que tengamos problemas, accidentes. Eso no ven ellos, ellos ven lo que les conviene”, protesta Michel, un venezolano treintañero, junto a su esposa e hija de cinco años, que juega con un perro de peluche.

Los gobiernos de EU y México firmaron meses atrás un acuerdo para que los migrantes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela sean expulsados a territorio mexicano y el resto deportado a sus países de origen.

México aceptó recibir hasta 30 mil migrantes de estas nacionalidades al mes, mientras que EU les dio facilidades para obtener visas de trabajo o asilo si lo solicitaban desde sus países de origen y llegarán a su territorio por vía aérea.

Entre el lunes y el martes pasado, más de 10 mil migrantes fueron atrapados por día cruzando ilegalmente la frontera, según Brandon Judd, presidente de un sindicato de agentes de la patrulla fronteriza. El total supera un escenario descrito por un alto funcionario fronterizo de Estados Unidos en abril para el periodo posterior a la finalización del Título 42.

Como parte del refuerzo en la frontera con México, el Gobierno estadounidense desplegó 24 mil oficiales del orden, entre elementos de la Guardia Nacional y de la Patrulla fronteriza, además de unos 400 voluntarios.

Varias organizaciones no gubernamentales, como Human Rights Watch, criticaron duramente la norma promulgada ayer definiéndola como una “violación de los derechos humanos y de la ley”.

Las personas que sean calificadas como no aptas para solicitar asilo serán deportadas y se les prohibirá la entrada a EU durante cinco años | Foto: Vladimir Meza /El Sol de Tampico

MÉXICO

Mientras Estados Unidos se prepara para una inminente oleada masiva de migrantes, en México, donde se estima que más de 73 mil migrantes esperan cruzar la frontera, enfrenta una crisis en las ciudades fronterizas del norte, como Ciudad Juárez, Tijuana, Matamoros, Nogales y Piedras Negras, así como la sureña Tapachula, por donde entran miles de centroamericanos, sudamericanos, caribeños, e incluso asiáticos y africanos.

En los puertos de entrada a EU, las autoridades de ese país han reducido el tráfico para los cruces legales en auto y a pie, por realizar simulacros para contener masas de personas debido al temor de cruces ilegales multitudinarios.

Además, en los puntos de cruce ilegal, como los bordos del río Bravo entre Brownsville y Matamoros, las autoridades estadounidenses refuerzan la seguridad con alambre de púas y barricadas, debido a que muchos indocumentados intentan cruzar nadando o en balsas que improvisan.

Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes acusan que no hay espacio en los refugios y los extranjeros siguen llegando.

“Nos está llegando mucha gente de todos lados, si antes estimaba unos tres mil, quizá ahora estemos en cuatro mil. Llegan y buscan espacio en los albergues, el campamento; ellos quieren estar aquí”, declaró a El Sol de Tampico, Glady Cañas, presidenta de la fundación de Matamoros, Ayudándoles a Triunfar, Capítulo Tamaulipas.

“No saben qué hacer, las reglas están muy cambiantes, lo que nos dicen es que el título va a cambiar la noche del 11 de mayo, lo que es un hecho es que esto no significa que se vayan a abrir las puertas, el ingreso debe ser controlado”, declaró Glady Cañas.

En la frontera entre Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas, llegaron efectivos de la Guardia Nacional de ese estado, donde cientos de migrantes hacían fila en espera de tener un encuentro con la Patrulla Fronteriza, ya que no perdían las esperanzas de quedarse en Estados Unidos y acampan en el muro.

Los militares texanos llegaron a bordo de dos jeeps militares, una vagoneta y otra unidad blanca y de inmediato cerraron los costados de la puerta 40. También el muro fronterizo está resguardado por agentes de la tropa estatal.





||Con información de Liliana Torreso /El Heraldo de Juárez, Diario del Sur y Tribuna de San Luis||