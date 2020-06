Tormenta tropical Cristobal toca tierra en Campeche

La tormenta tropical Cristóbal tocó tierra este miércoles en el estado de Campeche, provocando fuertes lluvias en gran parte del sureste del país, mientras bordea la costa de la península de Yucatán.

Cristóbal se encontraba a unos 30 kilómetros al oeste de Ciudad del Carmen, con vientos máximos sostenidos de 60 kilómetros por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) estadounidense.

Tropical Storm #Cristobal has made landfall in the state of Campeche, Mexico, just to the west of Ciudad del Carmen. Maximum sustained winds were estimated to be 60 mph (95 km/h).https://t.co/pHpwxpWRGK pic.twitter.com/FQ72BgGWxK — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) June 3, 2020

Está previsto que en las próximas horas la tormenta continúe su avance por la península de Yucatán antes de internarse el viernes en aguas del Golfo de México rumbo a Estados Unidos.

El coordinador nacional de Protección Civil, David León, dijo que Cristobal se formó con los remanentes de Amanda, otra tormenta tropical que causó al menos 18 muertos en Centroamérica y diversos daños materiales.

La imagen de satélite muestra que la amplia circulación de la #TormentaTropical #Cristobal ocasionará #Lluvias de fuertes a intensas en municipios de #Veracruz, #Chiapas, #Oaxaca, #Tabasco, #Campeche, #Yucatán y #QuintanaRoo. Más detalles en la imagen 👇🏽 pic.twitter.com/pJrhbyJ6Ju — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 3, 2020

El funcionario explicó que en los últimos días se han registrado fuertes precipitaciones en cinco estados del país sin que se reporten víctimas fatales hasta el momento, pero que han sido evacuadas 500 personas, 179 viviendas han sufrido daños y ha habido cinco deslizamientos de laderas.

"El factor más importante ahora es la acumulación que hemos tenido de lluvia de los dos sistemas", añadió León, en una conferencia de prensa en Campeche junto con el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Tabasco ordena evacuación en Centla; hay pacientes con Covid-19

Ayer, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, informó que la tormenta se encuentra estacionada frente a las costas del municipio de Centla, lo que generará lluvias de intensas a torrenciales principalmente en los municipios de Centro, Centla, Paraíso, Comalcalco y Cárdenas.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, precisó que en Centla se presentan algunas afectaciones, por lo que anunció que iniciarán la evacuación de los habitantes de su zona costera, que han sido diagnosticados o son sospechosos de Covid-19.

🔊Se prepara evacuación de comunidades costeras, como medida preventiva, ante los efectos que pudiera causar, a partir de mañana, la tormenta tropical "Cristóbal", en Tabasco.

El Coordinador del #IPCET, @jmier59 realiza recorrido de inspección en refugios temporales. pic.twitter.com/kpjWCcrzV0 — Protección Civil Tab (@ProcivilTabasco) June 2, 2020

Asimismo, dijo que comenzaron a evacuar a los habitantes de la comunidad de El Bosque para que estén debidamente protegidos en los albergues temporales, que ya se están habilitando.

López Hernández remarcó que el Consejo Estatal de Protección Civil se mantiene en alerta y coordinando las tareas de protección a la población tabasqueña afectada por este fenómeno meteorológico.

⚠️El centro de la #TormentaTropical #Cristobal se localiza a 75 km al noroeste de Ciudad del Carmen #Campeche. Produce #Lluvias torrenciales a extraordinarias en el sureste de #México y #PenínsulaDeYucatán. 👇🏽 pic.twitter.com/rgNzQFoFJo — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 3, 2020 #Cristobal mantendrá el temporal de #Lluvias en #Campeche, #Chiapas, #Oaxaca, #QuintanaRoo, #Tabasco, #Veracruz y #Yucatánhttps://t.co/KV6Wm5eGQB pic.twitter.com/kbuRRQNFuT — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 3, 2020









