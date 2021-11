Trabajadores de limpieza del SAT inician paro de labores por falta de pago

Trabajadores que realizan labores de limpieza en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) iniciaron un paro de sus labores, por lo que se manifestaron fuera de su sede nacional para exigir el pago de sus salarios.

➡️ Todos estamos en el Buró de Crédito, pero no es lo que te debe preocupar

De acuerdo con las exigencias de los más de 2 mil trabajadores que se encuentran en esta situación de impagos en todas las instalaciones del SAT a nivel nacional, se pide a las autoridades federales que se paguen cinco meses de pagos que se adeudan y donde sólo se han pagado la mitad de los salarios que ascienden a poco más de cuatro mil pesos.

Finanzas Peso y bolsa con movimientos mixtos ante nominación de Powell en la FED

Los trabajadores no son contratados directamente o forman parte de la plantilla laboral del SAT a cargo de Raquel Buenrostro, sino a través de empresas privadas que ofrecen estos servicios a esta dependencia federal y quienes no han recibido estos pagos por casi medio año.

"Estamos exigiendo a la maestra Raquel Buenrostro, que es la jefa el SAT, que atienda los reclamos de los trabajadores, que determine la fecha de pago, ya que no han pagado a las empresas y las empresas no pueden pagarle a la gente. Ese es el punto medular que no sabemos cuándo van a pagar y la gente esta sin cobrar", expresó en entrevista con El Sol de México, Gloria González, dirigente del sindicato Organización Laboral por el Desarrollo Económico y Social de la República Mexicana, que convocó a este paro de labores.

Esta manifestación afectó la circulación de Avenida Hidalgo y Paseo de la Reforma en la capital del país por poco más de cuatro horas, donde se podían apreciar pancartas de los trabajadores afectados donde reclamaban el pago por sus labores de limpieza en el SAT.

"Hemos pedido la explicación del retraso en los pagos y sólo nos dicen que pronto se solventará… cómo decirle a nuestra familia que no hay comida o que espere unos días para comer", comentó un trabajador.

En tanto, en pancartas de colores se podía leer: "Paloma no finjas demencia libera los pagos de las empresas" y "Luis Miranda haber si comes sin salario, paga a las empresas", "Dejan familias sin comer 3por su aferración", “Luis Miranda sabes que debes liberar los recursos a las empresas, "SAT no quiero que me regalen nada solo quiero que me paguen".

De acuerdo con Gloria González la afectación salarial alcanza a más de dos mil trabajadores que presentan esta situación desde hace cinco meses.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Las autoridades convocaron a una reunión a las 13 horas, por lo que al momento las vialidades se despejaron y la circulación vial se recuperó en las avenidas Hidalgo y Reforma.