Transportistas advierten paro nacional ante falta de condiciones de seguridad en carreteras

Líderes del transporte advirtieron que de no ser escuchados por la actual administración llevarán a cabo un paro a nivel nacional que colapse todo el país, esto ante la falta de condiciones para circular en las carreteras que mantienen en total inseguridad a los conductores, así lo manifestaron en el Senado de la República acompañados de legisladores.

En conferencia de prensa en el Senado de la República, diputados del PRI Carolina Viggiano, Ivonne Díaz Tejeda, Sue Ellen Bernal, Melissa Vargas, el diputado Pablo Ángulo y el senador Mario Zamora, salien en defensa de transportistas quien padecen el terrorismo fiscal de esta administración.

Esto, ante las acciones fiscales emprendidas por esta administración, toda vez que las nuevas disposiciones que regulan la expedición de un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) y una Carta Porte, ponen en jaque a los más de 500 mil transportistas de todo el país que se movilizarían ante las medidas negativas fiscales.

Hizo un llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para que dar una prórroga a este sector y generar condiciones más favorables para desarrollar sus actividades económicas.

A través de un punto de acuerdo, la priista planteó que, a través del Sistema de Administración Tributaria (SAT), no se impongan mayores requisitos inoperantes que impidan el sano desarrollo de sectores productivos y que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reconsidere la pertinencia de los mismos.

Además, adelantó que buscará que el Congreso de la Unión exhorte a la Guardia Nacional a atender las principales problemáticas que enfrentan los transportistas en todo el país, implementando estrategias de seguridad en las carreteras de todo el territorio nacional donde prevalece la inseguridad.

Calificó las medidas fiscales de regresivas, con las que el gobierno federal consigue debilitar al sector, incluyendo a los micro transportistas, tendrán que emitir el trámite de manera obligatoria, pues de no cumplirse los términos en los que se encuentra, representa multas que van desde los 19 mil hasta los 112 mil pesos, lo que es totalmente absurdo, indicó.

Transportistas y legisladores levantaron la voz exigiendo y demandaron un alto a estas medidas excesivas, por lo que pidiendo una prórroga a la entrada en vigor de las sanciones por no cumplir con estas regulaciones, pues después de todo, tienen que enfrentar la grave situación de inseguridad que tienen que enfrentar.

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Transportistas, David Estévez Gamboa, adelantó que como gremio no pueden que, por lo que de ser necesario podrían realizar un paro, situación que no aguanta ningún gobierno y puede colapsar al país.

Evidenció que, durante el primer cuatrimestre del año en curso, el robo a transporte de carga se incrementó un 10 por ciento, mientras que en 2022 se reportaron cerca de 20 mil incidentes.

Legisladores y el líder camionero detallaron que el autotransporte de carga es el principal motor de México y genera casi el 3 por ciento del empleo a nivel nacional, contribuye con el 3.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), aunque en el sexenio anterior llegó al 4.7 por ciento, y se conforma por más de 152 mil empresas que mueven el 83 por ciento del tonelaje doméstico.

Por su parte, el senador Mario Zamora recalcó que es una vergüenza que el gobierno no voltee a ver a los que todos los días se esfuerzan, por lo que el PRI no puede no hacer nada, ya que atrás de los transportistas hay una familia y son ellos quienes padecen a este gobierno que les da la espalda.