"Un día sin mexicanos": convocan a paro nacional en EU el 30 de abril

La legalización de los 11 millones de migrantes mexicanos que no tienen documentos y el reconocimiento a los trabajadores esenciales de la ciudadanía estadounidense, es la propuesta del Frente Nacional Inmigrante que tiene presencia en Texas, California, Washington, Illinois y Nueva York.

Con la representación de más de 600 mil connacionales en la Unión Americana, su dirigente, el activista Carlos Arango, desde Chicago, dice a El Sol de México: vamos por todo. No queremos que se legalice a unos inmigrantes sí y a otros no. Del universo de 38 millones de mexicanos: tanto los oriundos de México como los ya nacidos en los Estados Unidos de padres mexicanos, de acuerdo al gobierno estadounidense, son 11 millones los que carecen de documentos, pero pueden ser más.

La propuesta de reforma del presidente Biden tomaría en cuenta a los inmigrantes que llegaron hasta el 1 de enero de este año, apunta.

El proyecto Ley de la Ciudadanía Estadounidense 2021 ya se presentó la semana pasada ante el Congreso. Busca establecer políticas migratorias que unan a las familias, hagan crecer la economía y garanticen la seguridad del país.

“Tenemos que ir por todo el paquete. Hay que luchar por todo. En una negociación política habrá cosas que quizás no puedan pasar. La propuesta del presidente Biden es progresista. No ha habido una de tal envergadura nunca antes en el Congreso”, afirma.

Detalla que la propuesta migratoria del Ejecutivo estadounidense contempla un proceso de 8 años para que los 11 millones de migrantes indocumentados puedan lograr la ciudadanía: en los primeros 5 años, se obtendría la residencia temporal en los Estados Unidos y después, en 3 años más, la residencia definitiva.

Pero para esto, serán susceptibles de acogerse a esta Ley de Inmigración aquellas personas que hayan vivido en EU hasta el 1 de enero de 2021; que no tengan antecedentes penales, paguen impuestos y otros requisitos básicos.

Para algunos migrantes, como los “dreamers”, el proceso es más rápido.

También los trabajadores agrícolas y las personas que se encuentren bajo el estatus de Protección Temporal podrían calificar para obtener la tarjeta de residencia permanente, mejor conocida como “Green card”, sí trabajan, estudian o cumplen otros requisitos.

Asume el señor Arango que la batalla por esta reforma migratoria no será fácil.

Adelanta: “convocamos para el 30 de abril a un paro nacional: ‘Un día sin mexicanos’. No se trabajará, no se realizarán estudios, no habrá ninguna actividad por un día, de parte de los connacionales aquí en los Estados Unidos, para exigir se cumpla la promesa del presidente Biden”.

Comenta que la Ley de Ciudadanía Estadounidense que ya está en el Congreso, se sometería a votación en el verano o quizás hasta el otoño se defina. Hay otras iniciativas. Es un paquete para la legalización de los indocumentados en la Unión Americana.

“Necesitamos que sea una Ley Comprensiva, incluyente en las cuestiones de asilo, que tome en cuenta a los niños separados de sus padres, durante el gobierno de Donald Trump, que de nuevo una a las familias separadas”, explicó.

Se pronunció en contra de dar visas a trabajadores temporales. “Esa es una salida que siempre ha tenido el gobierno de Estados Unidos. Yo le digo es un programa de ¡trabajas y te vas! Y no, los trabajadores adquieren derechos.

“Queremos que a los trabajadores esenciales se les reconozcan sus derechos y considere como aspirantes a la ciudadanía”, dice enfático el señor Arango.