Lo que sabemos sobre Uber y las cuentas suspendidas por sospecha de coronavirus

Uber suspendió 240 cuentas de usuarios en la Ciudad de México que habrían estado en contacto con dos choferes señalados de transportar a un sospechoso de portar el nuevo coronavirus.

Sin embargo, la Secretaría de Salud capitalina informó que no tiene reportado ningún caso confirmado por coronavirus.

“El día viernes 31 de enero tuvimos noticia por parte de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, a través de una solicitud de información, respecto a un usuario identificado por ésta como un posible portador del coronavirus”, dijo Uber México en un comunicado luego que una usuaria hizo público en redes que había sido suspendida su cuenta.

@julioastillero Don Julio pido su apoyo, @Uber_MEX me cancela cuenta, tras un mensaje enviado x ellos, bajo argumento de un "supuesto" contagio de Coronavirus de 1 usuario q utilizo el mismo vehículo.

No responden, no preocupa la cuenta, sino el caos que su aviso puede generar. pic.twitter.com/7vD3CSKbGb — norma sanchez (@normasanchez7) 1 de febrero de 2020

La firma explicó que dos choferes posiblemente llevaron al sospechoso y 240 usuarios estuvieron en contacto con esos conductores, por lo que "hemos procedido a enviar información a estos dos conductores y a los 240 usuarios respecto a la desactivación temporal de sus cuentas".

La empresa instó a los usuarios a contactar a las autoridades sanitarias en caso de requerir información sobre la infección o presentar síntomas.

pic.twitter.com/SQ4b8rRhoH — Uber Mexico (@Uber_MEX) 1 de febrero de 2020

Ante ello, la Secretaría de Salud local aclaró que, hasta el momento, no se reporta ningún caso confirmado por coronavirus.

“Respecto a lo difundido en redes sociales vinculadas a la empresa Uber, la cual refiere que una de sus unidades trasladó a una persona de origen chino, proveniente de Los Ángeles, con posible caso por coronavirus, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México comunica que se está dando seguimiento puntual y bajo los protocolos establecidos, en coordinación con el equipo de Epidemiología local y federal”, explicó.

Asimismo, indicó que en conjunto con la Dirección General de Epidemiología del Gobierno de México (SSa), se estará informando el avance del estado de los estudios correspondientes.

La CdMx no reporta ningún caso confirmado. Respecto a lo difundido en redes sociales vinculadas a la empresa Uber, que refiere que una de sus unidades trasladó a una persona de origen chino con posible caso por Coronavirus, se comunica: https://t.co/ZfoANbsC6L pic.twitter.com/JQX3LgX77c — Secretaría de Salud de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) 1 de febrero de 2020

Pero reiteró que, hasta el momento, no hay mayor alertamiento y la SSa es quien detallará sobre éste y otros casos catalogados como sospechosos detectados en las últimas horas.

Hasta ahora en México no hay casos positivos del brote, luego de descartarse nueve casos sospechosos -dos de ellos en la capital- tras practicarles diversos exámenes.