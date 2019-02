¡Admiración a las niñas madres! La Nación desata la ira por un editorial anti aborto

"Admiración hacia las niñas madres, madrazas por cierto. Tristeza para las 'abuelas abortistas'". Estas son las incendiarias palabras de un editorial publicado en el periódico argentino La Nación causando así una oleada de críticas dentro del mismo medio.

El texto critica al movimiento abortista y defiende que niñas decidan sobre sus embarazos, sobre esto, relata dos casos de niñas: una abusada sexualmente y otra por decisión 'propia', que tuvieron sus hijos pese a que sus madres les sugirieron no hacerlo.

La crónica periodística da cuenta de que una de estas mamás precoces quedó embarazada por primera vez a los 12 años. Perdió a ese bebé naturalmente y quedó nuevamente embarazada al año siguiente cuando su tía se la "olvidó" en casa de un muchacho. Con 14 años, prosiguió su vínculo con el joven padre. Su mamá solo la acompañó a la primera ecografía y luego quiso "hacérselo perder". Otra niña, identificada como "L", que sufrió abuso sexual y fue mamá a los 13, expresó: "Cuando se enteró, mi mamá me lo quiso sacar, pero le dije que no [...] Yo dije: 'Nadie me lo saca'".

La polémica sigue cuando celebra la maternidad infantil y reprocha a las abuelas abortistas "que felizmente no lograron su criminal propósito"

Bienvenida a los felices niños de ambas mamás y un mensaje claro y esperanzador a la sociedad para que haga lo que tiene que hacer sobre educación sexual, primero, y sobre apoyo a las mamás, después, tanto si sus embarazos fueron deseados como si fueron causados por una violación, por ignorancia o estado de necesidad. Nada importó a estas mamás niñas, salvo conservar a sus hijos.

Lee el texto completo aquí Niñas madres con mayúsculas





La Nación responde

Tras la ola de críticas el medio difundió un comunicado en portal donde lamentan "que se haya interpretado el texto como un mensaje de alguna forma tolerante hacia los abusos a menores, algo que, como el mismo editorial señalaba, es a todas luces repudiable".

Entre quienes expusieron en público su disidencia se cuentan buena parte de los periodistas de LA NACION, que además promovieron una foto grupal con el mensaje "Niñas, no Madres" en el centro de la redacción del diario, en la tarde de este viernes.

Las notas editoriales de LA NACION representan exclusivamente la posición editorial de la empresa, por lo que no expresan la opinión de sus periodistas ni de los integrantes de otras áreas de la compañía.

Rechazo total en La Nación

La redacción de LA NACIÓN. #NinasNoMadres pic.twitter.com/faZmmOdDhQ — Gabriel Sued (@gsued) 1 de febrero de 2019

Con el hashtag #NiñasNoMadres, Gabriel Sued, periodista y politólogo difundió una imagen de la redacción del periódico donde se ven un nutrido número de periodistas en señal de rechazo del editorial.

Sued fue enfático "Como trabajador de LA NACION rechazo las palabras del editorial "Niñas Madres con mayúsculas". Una niña embarazada es una niña violada. #NiñasNoMadres", apuntó en Twitter.

El editorial sale sin firma porque es la posición oficial del diario sobre un tema. No sabemos, no tenemos por qué saber, no nos interesa saber qué persona lo escribió. Lo escribió y lo publicó el diario LA NACIÓN como institución. La responsabilidad es de las autoridades. — Gabriel Sued (@gsued) 1 de febrero de 2019

Periodistas del periódico consideran que no es nuevo este tipo de polémicas, en 2015 ocurrió algo similar cuando La Nación pidió el cese de la prisión que cumplen condenados por crímenes de lesa humanidad y justificó el terrorismo de estado.

El Sol de México entrevistó a un miembro editorial de La Nación, quien confirmó que no existen hasta el momento represalias contra los periodistas, y subrayó que el descontento provocó una campaña en Twitter para cancelar la suscripción.

Reacciones

La Nación celebra hoy la maternidad forzada de niñas de 12 y 13 años. El conservadurismo religioso es irracional y hace daño. Y el aborto por violación es legal desde 1921; tal vez una fecha ya moderna para los ultramontanos que escriben estos editoriales. pic.twitter.com/4E5D0PIKVm — Angela Lerena 🏟 (@Angelalerena) 1 de febrero de 2019 El embarazo en la infancia no está vinculado al “instinto materno”, es abuso sexual y por tanto el embarazo es forzado. Los adultos (familia, Estado, instituciones) son responsables de proteger a las niñas y niños frente al abuso sexual. #NiñasNoMadres — UNICEF ARGENTINA (@UNICEFargentina) 1 de febrero de 2019 Que VERGÜENZA el editorial de @LANACION.



Solidaridad con los colegas de ese diario que condenan esta barbaridad publicada en la edición de hoy. #NiñasNoMadres pic.twitter.com/5orIc8BeLz — Federico Ini (@fechu) 1 de febrero de 2019 ⚡️ El editorial "Niñas madres con mayúscula" del diario @lanacion despertó la respuesta #NiñasNoMadreshttps://t.co/0RIb3yiB59 — Twitter Moments en Español (@MomentsES) 1 de febrero de 2019

Los "pañuelos verdes" preparan su ofensiva para insistir con el aborto



Hace unos días La Nación informó que el debate volverá en 2019 tras el rechazo al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo.

Agrega que la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito está redactando un nuevo proyecto para presentarlo en marzo próximo.

La discusión surge en un contexto donde en México y Argentina luchan por la defensa de los derechos de las mujeres y la visibilización de los problemas que enfrentan éstas en ambas naciones.