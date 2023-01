Altruismo efectivo: ¿Cómo funciona?

Las personas dedicadas al altruismo efectivo se basan en evidencia y argumentos racionales para identificar qué pueden hacer para lograr el mayor progreso hacia la solución de los problemas más apremiantes del mundo, como la reducción de la desnutrición y la malaria, al tiempo que aumentan el acceso a la atención médica.



Un grupo de intelectuales, incluidos los filósofos de la Universidad de Oxford William MacAskill y Toby Ord, acuñaron el término en 2011. El movimiento se inspiró en parte en el filósofo Peter Singer, quien desde la década de 1970 defendió la obligación de ayudar a quienes viven en la pobreza extrema.

Numerosas organizaciones de este tipo han surgido en los últimos 12 años. Todas investigan e implementan formas de ayudar a otros que creen que marcarán una gran diferencia, como proporcionar a las personas de países de bajos ingresos mosquiteros para combatir la malaria, dispensadores de agua potable y cirugías de cataratas de bajo costo para restaurar la vista.

Este movimiento ganó fuerza y movilizó decenas de miles de millones de dólares, en parte debido a su popularidad entre algunos donantes extremadamente ricos.

Quizás el defensor más acaudalado sea Dustin Moskovitz, cofundador de Facebook y la plataforma de gestión del trabajo digital Asana, quien toma decisiones de donaciones benéficas junto con su esposa, Cari Tuna.

Antes del colapso del intercambio de criptomonedas FTX que fundó el ex multimillonario Sam Bankman-Fried, supuestamente comprometió más de 160 millones de dólares estadounidenses a organizaciones benéficas que son populares entre los altruistas efectivos.

Elon Musk no ha sido claro acerca de sus preferencias de donaciones caritativas desde que comenzó a invertir miles de millones de dólares en su propia fundación. Sin embargo, ha elogiado el libro más reciente de MacAskill, What We Owe the Future, lo que generó conjeturas sobre el posible apoyo de los directores ejecutivos de Twitter, Tesla y SpaceX a estas prácticas de donación.

Pero el movimiento de altruismo efectivo también incluye muchos donantes sin miles de millones para regalar.

Algunos dedican su tiempo a estas causas ofreciéndose como voluntarios o abogando por organizaciones que creen que harán mucho bien / Pexels

Independientemente de su riqueza, todos los donantes con esta mentalidad pueden dedicar su propio dinero o tiempo para apoyar sus causas favoritas.





Una forma en que pueden tratar de hacer ambas cosas a la vez es a través de lo que los altruistas efectivos llaman “ganar para dar”; ganan tanto dinero como pueden y luego donan la mayor parte a organizaciones benéficas que creen que harán el mayor bien por cada dólar gastado.

Algunos grupos altruistas efectivos adoptan una versión secular de la tradición religiosa llamada diezmo y dan el 10 por ciento de sus ingresos a organizaciones benéficas de alto impacto.

Otros pueden dedicar su tiempo a estas causas trabajando personalmente, ofreciéndose como voluntarios o abogando por organizaciones que creen que harán mucho bien.





Cerca y lejos

Pero los altruistas efectivos necesitan llegar a sus propias conclusiones sobre una pregunta con la que todos deben lidiar: ¿Qué causas hacen más bien?

Al decidir si deben enfocarse en un tema, primero consideran otras tres preguntas. Primero, ¿qué tan grande es el problema? En segundo lugar, ¿cuánto financiamiento se dedica actualmente a abordarlo? En tercer lugar, ¿existen soluciones o sistemas conocidos que puedan marcar la diferencia?

Los altruistas efectivos también tienden a aterrizar en dos campos diferentes.

Los “neartermistas” se enfocan en los problemas que enfrentan las personas y los animales que están vivos hoy. Estos altruistas efectivos suelen ver los problemas relacionados con la pobreza extrema como uno de los problemas más importantes que se pueden resolver.

Es probable que apoyen a organizaciones benéficas que han demostrado que pueden tomar solo 7 dólares y proteger a un niño de la malaria, 1 para entregar suplementos esenciales de vitamina A o 25 para curar a alguien de una ceguera evitable. Otra prioridad principal para los casitermistas es mejorar las condiciones del ganado y la gran cantidad de animales que sufren en las granjas industriales.

* Profesor de Filosofía, Universidad de Dayton.









