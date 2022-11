Rebecca de Alba celebra 14 años de labor filantrópica con su fundación

Rebecca de Alba siempre ha demostrado una gran pasión por ayudar a los más necesitados, es por eso que a la par de su carrera como comunicadora, se dedicó al voluntariado a través de diversas fundaciones, actividad que le despertó cierto interés por seguir ayudando, es así como nació hace 14 años su fundación homónima.

“Siempre me felicitan a mí y la verdad es que es un trabajo en equipo. Lo que más me gusta mencionar, es que todas las personas con las que inicié, siguen contribuyendo a esta labor”, contó Rebecca a Círculos.

Alicia Peña / Roberto Hernández

La misión de la fundación es apoyar a personas con cualquier tipo de cáncer en situación vulnerable, para que accedan a servicios de salud en México, así como informar sobre promoción de la salud y prevención.

“Más que ayudar, los pacientes me ayudan, me dan aprendizaje cada día, enseñanzas que me hacen crecer, darme cuenta que ellos son mis maestros y yo no hago más que colaborar en lo que pueda”, añadió.

Rebecca de Alba / Roberto Hernández

Como parte de sus actividades de recaudación de fondos a beneficio, se organiza una venta anual que ya se ha convertido en toda una tradición, y en la que cada vez, hay más marcas que se interesan por participar y unirse a la causa.

“Me causa mucha emoción que esta venta ya es una fecha importante en el calendario, ya muchos saben que es momento de ayudar y de hacerlo de una forma orgánica, además también cada año se nos unen más marcas, o continúan las que siempre nos han apoyado”, comentó Rebecca.

Abundó que, al adquirir cualquier prenda, se apoya tanto a los programas de prevención que la fundación realiza, como el tratamiento de los pacientes de cáncer; incluso se da el transporte para aquellos pacientes que deben trasladarse a recibir su tratamiento.

Manita Shine / Roberto Hernández

Este año son 12 marcas las que participan en la Gran Venta Anual Fundación de Alba entre las que destacan Roberto Verino, la diseñadora mexicana Alexia Ulibarri, Manita Shine, Joseph Ribkoff, Frattina, Escada, Laurèl, Pepemoll, entre otras.

“Empecé sin saber cómo llevar una fundación y ahora a la Rebecca de antes le puedo decir, trabajo bien hecho”, dijo.

Rebecca confesó que sino se hubiera dedicado a este medio, ella sería doctora, “esto también me ha acercado a la medicina, he investigado sobre los tipos de cáncer y conocer cuáles son sus tratamientos y alternativas”, comentó.

Venta Family And Friends-Rebecca / Roberto Hernández

Aunado a esto y en el marco del aniversario de la fundación, también se organizó un evento de arte a beneficio, liderado por el colegio Copán.

Se trata de Copán Art Fest, un proyecto filantrópico, en el que los estudiantes utilizaron las artes plásticas inspirándose en los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU para expresar su preocupación por los retos que la humanidad enfrenta actualmente y destacando ideas innovadoras para lograr un mundo mejor.

Son alrededor de 900 obras realizadas con técnicas diversas como óleo, acrílico, pastel y acuarela, mismas que se exhiben en el segundo piso del centro comercial Plaza Satélite, y cuyas ventas serán donadas en su totalidad a la fundación Rebecca de Alba.

Arllet Yareni / Roberto Herández

“Celebro el interés de los directivos del colegio, quienes buscan sensibilizar y promover la conciencia social en sus alumnos para ayudar a población vulnerable como los pacientes con cáncer que apoya nuestra fundación”, compartió.