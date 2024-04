Brugada insiste en nombrar al cártel inmobiliario: “el IECM no me notificó nada”

Clara Brugada Molina, candidata de la coalición “Sigamos haciendo historia” al gobierno de la Ciudad de México, retomó el tema del llamado cártel inmobiliario, a pesar de que recientemente la comisión de quejas del Instituto Electoral de la de la CDMX determinó imponer medidas cautelares en contra de Morena, para que no se le relacione con el tema al candidato de la oposición, Santiago Taboada.

Durante una asamblea en Santa Isabel Tola, alcaldía Gustavo A. Madero, la candidata expuso ante vecinos que el cártel inmobiliario es “el delito entre los constructores y funcionarios corruptos de la alcaldía Benito Juárez que permitieron pisos de más a cambio de dinero o de propiedades”.

“¿Por qué no quieren que se sepa? Por eso, porque cómo es posible que la famosa coalición de ‘Alito’, de Jorge Romero y demás, hayan impuesto de candidato a una persona que representa a este cártel inmobiliario. En su administración de Santiago Taboada se llevaron a cabo acciones del cártel inmobiliario”, dijo.

Cuestionada al respecto, Brugada Molina aseveró que lo que declaró ante vecinos es verdad y adelantó que exhibirá próximamente los permisos emitidos en la administración de Taboada, representante del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática, para construcciones ilegales.

La candidata reprobó las amenazas en contra de los consejeros electorales Erika Estrada y Mauricio Huesca, quienes votaron a favor de la queja presentada por Santiago Taboada; no obstante, dijo que los consejeros deben tomar en cuenta su papel, que es el de garantizar elecciones en paz y con imparcialidad.

“Yo no llamo a la gente a que actúe contra nadie, de ninguna manera vamos a promover alguna acción en contra de los consejeros. Yo creo que solitos están demostrando ante la opinión pública quiénes son y no se necesita que nadie en particular haga señalamientos; yo voy a investigar eso que dijeron, realmente qué pasó, pero yo por supuesto que no estoy de acuerdo”, declaró.